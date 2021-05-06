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Goal: игроки «Реала» считают, что Зидан покинет команду

6 мая 2021, 19:37
7

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти с занимаемого поста по окончании сезона.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники, у игроков мадридской команды складывается ощущение, что француз покинет должность из-за накопившейся усталости.

Тренеру надоело в период пандемии сталкиваться с событиями, на которые он не способен влиять. Речь о травмах, плотном календаре и критике.

  • Руководство «Реала» надеется, что Зидан передумает, но будет уважать любое его решение.
  • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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Garrincha58
1620321702
зачем он вообще вернулся в Реал надо было сменить обстановку и так далее
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DeStar
1620323358
ну хз, если реал не планирует нормальное трансферное окно и продажу неликвида в лице бэйла - азара- иско( ах точно есть же в команде иско!!)- одриосолу и покупку 2-3 игроков основы, или около нее. то зидан может уходить. Но и следующий тренер провалится
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Maxi_7
1620324145
Это шутка такая? Реал дошел до полуфинала ЛЧ, где его по хорошему в этом сезоне не должно было быть, команда до сих пор в чемпионской гонке... учитывая, что Мадрид последние трансферные окна практически не усилялся а также травмы, корону и другие неприятности Зидан дает абсолютный максимум... Дайте Зизу летом приток свежей крови, избавьтесь от тех, кому по приколу проигрывать и поржать по этому поводу после матчей тогда и спросим с него.
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Дедуктор
1620390673
Тут скорее другое: эта команда должна покинуть Реал. Право слово, ни одного интересного игрока. Коими Реал всегда славился в избытке. Радикально нужно обновлять состав.
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zigbert
1620397381
Былой мощи сейчас у Реала нет, нужны новые игроки а новый состав не всегда заиграет сразу. Зидан это понимает и может принять такое решение.
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