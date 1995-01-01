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    Goal: игроки «Реала» считают, что Зидан покинет команду

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти с занимаемого поста по окончании сезона.

    Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники, у игроков мадридской команды складывается ощущение, что француз покинет должность из-за накопившейся усталости.

    Тренеру надоело в период пандемии сталкиваться с событиями, на которые он не способен влиять. Речь о травмах, плотном календаре и критике.

    • Руководство «Реала» надеется, что Зидан передумает, но будет уважать любое его решение.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1115

      Maxi_7 17 минут назад

      Это шутка такая? Реал дошел до полуфинала ЛЧ, где его по хорошему в этом сезоне не должно было быть, команда до сих пор в чемпионской гонке... учитывая, что Мадрид последние трансферные окна практически не усилялся а также травмы, корону и другие неприятности Зидан дает абсолютный максимум...
      Дайте Зизу летом приток свежей крови, избавьтесь от тех, кому по приколу проигрывать и поржать по этому поводу после матчей тогда и спросим с него.

      1
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      Рейтинг: +11934

      Cules2013 > Maxi_7 4 минуты назад

      это с какой стороны посмотреть - вроде в Реале при Зидане стабильность и неплохие результаты, но эта стабильность как вода стоячая в болоте, а от качества и уж тем более красоты игры плюются даже многие болельщики Реала.

      0
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      Рейтинг: +10806

      DeStar 30 минут назад

      ну хз, если реал не планирует нормальное трансферное окно и продажу неликвида в лице бэйла - азара- иско( ах точно есть же в команде иско!!)- одриосолу и покупку 2-3 игроков основы, или около нее. то зидан может уходить. Но и следующий тренер провалится

      2
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      Рейтинг: +12687

      Garrincha58 58 минут назад

      зачем он вообще вернулся в Реал надо было сменить обстановку и так далее

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