Goal: игроки «Реала» считают, что Зидан покинет команду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти с занимаемого поста по окончании сезона.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники, у игроков мадридской команды складывается ощущение, что француз покинет должность из-за накопившейся усталости.
Тренеру надоело в период пандемии сталкиваться с событиями, на которые он не способен влиять. Речь о травмах, плотном календаре и критике.
- Руководство «Реала» надеется, что Зидан передумает, но будет уважать любое его решение.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Goal.com