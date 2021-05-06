Goal: игроки «Реала» считают, что Зидан покинет команду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти с занимаемого поста по окончании сезона.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники, у игроков мадридской команды складывается ощущение, что француз покинет должность из-за накопившейся усталости.

Тренеру надоело в период пандемии сталкиваться с событиями, на которые он не способен влиять. Речь о травмах, плотном календаре и критике.