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Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал

5 мая 2021, 23:53
25

«Челси» в ответном матче победил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Там лондонцев не было с 2012 года.

В главном матче турнира «Челси» в Стамбуле сыграет против «Манчестер Сити».

Тимо Вернер – лучший немецкий игрок в истории «Челси» по голам в Лиге чемпионов (четыре).

«Челси» не проигрывает «Реалу» в еврокубках пять матчей подряд.

Зинедин Зидан как тренер впервые не вышел победителем из полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вернер, 28; 2:0 – Маунт, 85.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема.

Предупреждения: Жоржиньо, 14; Кристенсен, 39; Маунт, 87 – Рамос, 36; Начо, 62; Кроос, 72; Вальверде, 90.

Первый матч: 1:1.

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Челси Реал
Комментарии (25)
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DeStar
1620248036
По игре , именно командной игре, думаю челси и сити нагнуть может в финале. Этот проигрыш был тупо командный, вот мне было лет 13, я с батей мотался с мячом в детстве, вот тут подросток челси мотался с дедом, тупо везде быстрее и желания в разы больше. Проигрыш разве что только зидана, состав дичь, азар днище полное не готовое и так на полный матч, а меняет вини и менди... лучше бы их на один фланг поставил и убрал азара, хотя вряд ли бы это помогло реалу. Но все же бред ,игра реала даже хуже чем в первом матче. Но также скажу что полуфинал для такого реал это и так много, потому я даже искреннее не огорчён. реалу все-равно в финале ничего бы не светило, а проигрывать в финале даже не приятнее пожалуй. У реала есть шанс в ла лиге еще, но все там зависит от игры барсы и атм. Можно еще сезон сделать вполне красочным у реала. А так может будут за челси болеть, хотя не знаю) но их игра нравится
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NewLife
1620248324
Лондонская молодежь замучила мадридских стариков. Английский финал ЛЧ заслужен по праву.
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slavа0508
1620248657
Ждёт нас чисто Английский финал, мои симпатии на стороне Челси в финале,,,
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Psih86
1620248869
Челси просто переиграл Реал, счёт мог быть и не приличный!!!
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Боцман59rus
1620249073
Все ждал когда Начо удалят, Хаверц молодец, задергал до психоза испашку
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JTherry
1620249543
классный матч, Канте сделал 2 гола... а результат был предсказуем - финал будет английским... Реалу пора обновляться... в финале Тухель - Гвардиола...) и наверное, МанСити наконец завоюет этот Кубок ЛЧ...
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GoLenaStop
1620249671
Да, достойная игра Челси, особо во втором тайме, а вот Реал неожиданно сдулся...(Ставка зашла!!!) Английский непредсказуемый финал, в стиле "чисто английское убийство...". Надо подумать... Удачи всем!
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neveldomha
1620278257
Скучные полуфиналы получились, а финал будет еще скучнее.
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zigbert
1620283391
Преимущество Челси было заметно. После первого мяча у них стали появляться убойные моменты но Челси их не использовал. Игра мола пойти по другому сценарию забей Реал гол. У них тоже были голевые моменты но Челси выручил Менди, вытащив два мертвых мяча.
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Cules2013
1620298890
У Челси забивать вообще некому, только в пустые могут замыкать в упор. Сити и близко не даст столько моментов и пространства. Если Сити сам не опростоволосится, а Челси не выдаст лучший матч в сезоне, то итог финала ЛЧ кажется весьма предсказуемый. Пепу пора брать ЛЧ. Ну а Реал мёртвый. Мог устроиться на полный разгром.
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