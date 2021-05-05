Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал

«Челси» в ответном матче победил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Там лондонцев не было с 2012 года.

В главном матче турнира «Челси» в Стамбуле сыграет против «Манчестер Сити».

Тимо Вернер – лучший немецкий игрок в истории «Челси» по голам в Лиге чемпионов (четыре).

«Челси» не проигрывает «Реалу» в еврокубках пять матчей подряд.

Зинедин Зидан как тренер впервые не вышел победителем из полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вернер, 28; 2:0 – Маунт, 85.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема.

Предупреждения: Жоржиньо, 14; Кристенсен, 39; Маунт, 87 – Рамос, 36; Начо, 62; Кроос, 72; Вальверде, 90.

Первый матч: 1:1.

Результаты Лиги чемпионов