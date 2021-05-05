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    Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал

    «Челси» в ответном матче победил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Там лондонцев не было с 2012 года.

    В главном матче турнира «Челси» в Стамбуле сыграет против «Манчестер Сити».

    Тимо Вернер – лучший немецкий игрок в истории «Челси» по голам в Лиге чемпионов (четыре).

    «Челси» не проигрывает «Реалу» в еврокубках пять матчей подряд.

    Зинедин Зидан как тренер впервые не вышел победителем из полуфинала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Челси (Англия) – Реал (Испания) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вернер, 28; 2:0 – Маунт, 85.

    «Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).

    «Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема.

    Предупреждения: Жоржиньо, 14; Кристенсен, 39; Маунт, 87 – Рамос, 36; Начо, 62; Кроос, 72; Вальверде, 90.

    Первый матч: 1:1.

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2021 23:53
    Комментарии23
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      Рейтинг: -926

      СуперПАВ9 16 минут назад

      Челси красавцы желаю выйграть лигу чемпионов

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      Рейтинг: +313

      MrRonRSM 2 часа назад

      Если победит МС будет 2 парой, кто взял кубок лч с одного города, до этого это удавалось только Интеру и Милану, интересный факт )) ну что ждем чисто английские финалы?! )) ЛЧ - ЛЕ где это уже было 2019 и 2 манчестера возьмут кубки))

      0
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      Рейтинг: +10792

      DeStar > MrRonRSM 1 час назад

      ну да, интересно будет. Ну с одного города взять клубам лч сложно, на это способны разве что лондон да и милан ,да и то в прошлом. Ну и атлетико с реалом, но чисто что атлетико "заскочил" в "высшую лигу" и пока там держится.
      Не уверен что арсенал прямо точно пройдет вильку)

      1
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      Рейтинг: +6990

      GoLenaStop 2 часа назад

      Да, достойная игра Челси, особо во втором тайме, а вот Реал неожиданно сдулся...(Ставка зашла!!!)
      Английский непредсказуемый финал, в стиле "чисто английское убийство...". Надо подумать...
      Удачи всем!

      4
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      Рейтинг: +898

      САНЁК17 2 часа назад

      Реалу ЧЕЛСИ был геморой и остался геморой

      0
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      Рейтинг: +13576

      JTherry 2 часа назад

      классный матч, Канте сделал 2 гола... а результат был предсказуем - финал будет английским... Реалу пора обновляться... в финале Тухель - Гвардиола...) и наверное, МанСити наконец завоюет этот Кубок ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: -1843

      Вот оно чё Михалыч > JTherry 2 часа назад

      Канте сделал 2 гола===Дааа.... Канте с Лестера невероятно выстрелил....А еще круче выстрелил Марез, которого Лестер купил у Гавра за 400 тыщ.евро в 2014...Сейчас Марез стоит 42 миллиона евро. Канте стоит 55 миллионов евро.

      0
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      Рейтинг: +1156

      Psih86 > JTherry 1 час назад

      С чего ты это взял?... Челси может съесть Сити, у них классная команда, поэтому думаю будет равная игра.

      0
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      Рейтинг: +3944

      solodealer 2 часа назад

      ... был Реал "без огонька"...
      Бензема - не Анелька!
      И не выспался слегка
      Модрич ЛУка иль ЛукА...
      Кофе круче нет латте...
      Перебегал всех Канте!)))
      Выпьют сидр Честер -
      - трахнут и Манчестер!
      Только... надо забивать,
      а не то - япона мать)))

      3
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      Рейтинг: +22061

      Боцман59rus 3 часа назад

      Все ждал когда Начо удалят, Хаверц молодец, задергал до психоза испашку

      3
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      Рейтинг: +1156

      Psih86 3 часа назад

      Челси просто переиграл Реал, счёт мог быть и не приличный!!!

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      Рейтинг: +1051

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Удивили. Теперь даже не берусь предсказывать финал.
      Да и суперкубок и ЛЧ финал имеет шанс быть английским. огонь ))
      В рамках принципиальных противостояний.

      Конечно жаль что "болельщиков ман сити вывезли на автобусах в центр города и не пускали в перерыве в туалет". Кто в теме тот сарказм оценит )


      1
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      Рейтинг: +18741

      slavutiq70 3 часа назад

      Ждёт нас чисто Английский финал, мои симпатии на стороне Челси в финале,,,

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