Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Реал» и впервые за девять лет вышел в финал

«Челси» в ответном матче победил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Там лондонцев не было с 2012 года.
В главном матче турнира «Челси» в Стамбуле сыграет против «Манчестер Сити».
Тимо Вернер – лучший немецкий игрок в истории «Челси» по голам в Лиге чемпионов (четыре).
«Челси» не проигрывает «Реалу» в еврокубках пять матчей подряд.
Зинедин Зидан как тренер впервые не вышел победителем из полуфинала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
Челси (Англия) – Реал (Испания) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Вернер, 28; 2:0 – Маунт, 85.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).
«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема.
Предупреждения: Жоржиньо, 14; Кристенсен, 39; Маунт, 87 – Рамос, 36; Начо, 62; Кроос, 72; Вальверде, 90.
Первый матч: 1:1.