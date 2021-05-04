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Журналист Мейнар: Мбаппе останется в запасе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»

4 мая 2021, 19:59

Нападающий Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации журналиста Жульена Мейнара, форвард начнет игру в запасе по решению главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

В пятницу сообщалось, что у 22-летнего француза травма правого голеностопа. Из-за повреждения он пропустил субботнюю встречу с «Лансом» (2:1) в Лиге 1.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.
  • В первом матче англичане победили со счетом 2:1.
  • Мбаппе в текущем сезоне забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 43 играх.

Источник: твиттер Жульена Мейнара

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Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Сити Мбаппе Килиан
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