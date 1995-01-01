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    Фетисов: «Мы рады, что у Газизова нет претензий к «Спартаку»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

    «Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон.

    Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать – это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», – сказал Фетисов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • Ранее «СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14955

      derrik2000 19 минут назад

      А я-то как рад, что у Газизова нет претензий к клубу!
      Впервые за много-много дней ночью засну спокойно. ))))))

      0
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      Рейтинг: +3526

      Fusballer 38 минут назад

      Дайте 100 миллионов рублей - у меня тоже претензий не будет)))

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      Рейтинг: +13498

      JTherry 50 минут назад

      «Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку»
      ...и тут стало понятно, что компенсацию не отдадут...)

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      Рейтинг: +224

      alefreddy 1 час назад

      тесновато да и только

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      Рейтинг: +3526

      Fusballer > alefreddy 37 минут назад

      Зато в Уфе раздолье! А какая природа в Башкортостане! Не то что в Москве.

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