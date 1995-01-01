Фетисов: «Мы рады, что у Газизова нет претензий к «Спартаку»

А я-то как рад, что у Газизова нет претензий к клубу!
Впервые за много-много дней ночью засну спокойно. ))))))
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.
«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон.
Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать – это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», – сказал Фетисов.