Фетисов: «Мы рады, что у Газизова нет претензий к «Спартаку»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон.

Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать – это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», – сказал Фетисов.