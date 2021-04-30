Главные новости дня. «Зенит» пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ, Игнашевич может возглавить молодежную сборную России

Николич второй месяц подряд стал лучшим тренером РПЛ. Крыховяк – лучший игрок лиги в апреле

Марш с лета возглавит «РБ Лейпциг»

«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью

Игнашевич может сменить Галактионова в молодежной сборной России

Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Джано подписал контракт с тбилисским «Динамо»

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«Барселона» дома проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на первое место

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в 1/2 финала Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому»