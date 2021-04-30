Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Зенит» пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ, Игнашевич может возглавить молодежную сборную России

Главные новости дня. «Зенит» пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ, Игнашевич может возглавить молодежную сборную России

30 апреля 2021, 00:56
9

Николич второй месяц подряд стал лучшим тренером РПЛ. Крыховяк – лучший игрок лиги в апреле

Марш с лета возглавит «РБ Лейпциг»

«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью

Игнашевич может сменить Галактионова в молодежной сборной России

Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Джано подписал контракт с тбилисским «Динамо»

Головин: «Зимой мной интересовался «Вест Хэм», но это немного шаг назад»

«Барселона» дома проиграла «Гранаде» и упустила шанс выйти на первое место

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в 1/2 финала Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому»

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1619755894
Ну это уже перебор будет, Зенит,Сочи , Оренбург ,,,
Ответить
SpartakFirst064
1619756228
Прибавляется вассалов у Зенита ,
Ответить
Рыжий дьявол
1619757969
Только цитата из текста ,,Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ" Вопрос с чего такая забота???
Ответить
euro9
1619758183
Заработок на ставках -> infostavki.ru
Ответить
rash1959
1619760518
Собрали бы уже свою газовую лигу, и назначили зинку навсегда
Ответить
ab15488
1619764387
Вот нравится мне как фанаты других команд высказываться про Газпром! А не подскажете кто не даёт лукойлу, втб, ржд вкладывать деньги в другие команды? Для болельщиков из Оренбурга, простите, какая разница, кто платит, если можно ходить на стадион, болеть за свою, команду или приезжую? Мой Красноярский Енисей всего год играл в рпл, но этот год в городе был футбол, заполнялся стадион, люди болели
Ответить
nik55
1619765468
бомжи готовят помощь
Ответить
Санчес65
1619767418
А где же вью Краснодарского армянина про фарм клубы, совсем недавно он Уфу к фарм клубам Спартака причислял.
Ответить
slavа0508
1619768035
12 очков плюс Зениту в следующем сезоне, не плохой гандикап,,,
Ответить
Главные новости
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
4
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
3
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
6
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
Все новости
Все новости
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
22
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
14
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 19:30
55
Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже
Вчера, 19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
Вчера, 19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
Вчера, 18:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+