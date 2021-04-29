Крыховяк – лучший игрок РПЛ в апреле

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Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам апреля.
Этого звания удостоился полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.
В этом месяце хавбек забил четыре гола и сделал один ассист в четырех матчах.
На награду также претендовали Федор Смолов («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо») и Юрий Дюпин («Рубин»).
Гжегож Крыховяк – лучший игрок апреляПолузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021