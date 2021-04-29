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    Крыховяк – лучший игрок РПЛ в апреле

    Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам апреля.

    Этого звания удостоился полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

    В этом месяце хавбек забил четыре гола и сделал один ассист в четырех матчах.

    На награду также претендовали Федор Смолов («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо») и Юрий Дюпин («Рубин»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      euro5 3 минуты назад

      Пpoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

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      Рейтинг: +1723

      LOKOfanatik19 37 минут назад

      Ожидаемо, но стоит похвалить остальных, хороший месяц выдался у них.

      Но пенальти оставляет послевкусие плохое.

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