Крыховяк – лучший игрок РПЛ в апреле

Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам апреля.

Этого звания удостоился полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

В этом месяце хавбек забил четыре гола и сделал один ассист в четырех матчах.

На награду также претендовали Федор Смолов («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо») и Юрий Дюпин («Рубин»).