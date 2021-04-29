Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Вильярреалу», в матче два удаления

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Вильярреал» дома победил «Арсенал» со счетом 2:1.
К перерыву испанцы вели 2:0 благодаря голам Мануэля Тригероса и Рауля Альбиоля, однако в середине второго тайма гости один мяч отыграли – с пенальти отличился Николя Пепе.
Ответная встреча состоится через неделю в Лондоне.
Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Тригерос, 5; 2:0 – Альбиоль, 29; 2:1 – Пепе (с пенальти), 73.
Удаления: Капу, 80 – Себальос, 57.
Источник: «Бомбардир»