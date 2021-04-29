Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Вильярреалу», в матче два удаления

    В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Вильярреал» дома победил «Арсенал» со счетом 2:1.

    К перерыву испанцы вели 2:0 благодаря голам Мануэля Тригероса и Рауля Альбиоля, однако в середине второго тайма гости один мяч отыграли – с пенальти отличился Николя Пепе.

    Ответная встреча состоится через неделю в Лондоне.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

    Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тригерос, 5; 2:0 – Альбиоль, 29; 2:1 – Пепе (с пенальти), 73.

    Удаления: Капу, 80 – Себальос, 57.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2021 23:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85084
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru