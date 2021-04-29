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  • Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», забив пять голов во втором тайме

Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», забив пять голов во втором тайме

29 апреля 2021, 23:58
11

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле добыл волевую разгромную победу над «Ромой» со счетом 6:2.

В составе англичан по дублю оформили Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани, еще по голу забили Поль Погба и Мэйсон Гринвуд. У итальянцев отличились Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко.

Ответная встреча состоится через неделю в Риме.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия) – 6:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 9; 1:1 – Пеллегрини (с пенальти), 15; 1:2 – Джеко, 34; 2:2 – Кавани, 48; 3:2 – Кавани, 64; 4:2 – Фернандеш (с пенальти), 71; 5:2 – Погба, 75; 6:2 – Гринвуд, 86.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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portero
1619730083
Заявка на кубок, с такой игрой как во втором тайме...
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Красногорск_Фан
1619730130
спасибо что дали время поработать Сульшеру. Теперь команда стала интересной и перспективной. А суперкубок Юнайтед - Ман Сити это вообще огонь может быть.
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JTherry
1619730484
совсем безнадежно выглядела Рома, для МЮ стала легкой добычей...
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Боцман59rus
1619730551
Как это днище дошло до 1/2
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yarik1_78
1619730619
Очень хочется верить что Юнайтед идет на поправку после стольких лет упадка!
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Oldtrafford83
1619758167
Вчера вспомнил 2007)) GGMU!!!
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euro9
1619758189
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zigbert
1619780075
Ответная игра в Риме может стать для МЮ формальностью.
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