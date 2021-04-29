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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», забив пять голов во втором тайме

    В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле добыл волевую разгромную победу над «Ромой» со счетом 6:2.

    В составе англичан по дублю оформили Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани, еще по голу забили Поль Погба и Мэйсон Гринвуд. У итальянцев отличились Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко.

    Ответная встреча состоится через неделю в Риме.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия) – 6:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 9; 1:1 – Пеллегрини (с пенальти), 15; 1:2 – Джеко, 34; 2:2 – Кавани, 48; 3:2 – Кавани, 64; 4:2 – Фернандеш (с пенальти), 71; 5:2 – Погба, 75; 6:2 – Гринвуд, 86.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    29.04.2021 23:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +986

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Рома после 1-7 попыталась спрятаться в Лиге Европы, но МЮ и здесь их настигли.

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      Рейтинг: +1453

      yarik1_78 2 часа назад

      Очень хочется верить что Юнайтед идет на поправку после стольких лет упадка!

      1
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      Рейтинг: +21901

      Боцман59rus 2 часа назад

      Как это днище дошло до 1/2

      0
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      Рейтинг: +164

      scor-666-009 > Боцман59rus 30 минут назад

      Мда, уж... Поэтому лучше бы Аякс здесь играл.

      1
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      Рейтинг: +13371

      JTherry 2 часа назад

      совсем безнадежно выглядела Рома, для МЮ стала легкой добычей...

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      Рейтинг: -1865

      Вот оно чё Михалыч 3 часа назад

      Ну вот и все...Известен первый финалист.

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      Рейтинг: +959

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      спасибо что дали время поработать Сульшеру. Теперь команда стала интересной и перспективной. А суперкубок Юнайтед - Ман Сити это вообще огонь может быть.

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      Рейтинг: +46929

      portero 3 часа назад

      Заявка на кубок, с такой игрой как во втором тайме...

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