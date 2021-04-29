Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», забив пять голов во втором тайме

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле добыл волевую разгромную победу над «Ромой» со счетом 6:2.

В составе англичан по дублю оформили Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани, еще по голу забили Поль Погба и Мэйсон Гринвуд. У итальянцев отличились Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко.

Ответная встреча состоится через неделю в Риме.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия) – 6:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 9; 1:1 – Пеллегрини (с пенальти), 15; 1:2 – Джеко, 34; 2:2 – Кавани, 48; 3:2 – Кавани, 64; 4:2 – Фернандеш (с пенальти), 71; 5:2 – Погба, 75; 6:2 – Гринвуд, 86.

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