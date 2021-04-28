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  • Аршавин – о связи «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «В этом нет системности»

Аршавин – о связи «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «В этом нет системности»

28 апреля 2021, 15:36
6

Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отношениях петербургского клуба с «Сочи» и «Оренбургом».

«Так сложилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» был недобор квалифицированных футболистов, чтобы играть в РПЛ.

Поверьте мне, условный «Арсенал» так же хорошо договаривается со «Спартаком» по аренде игроков, но это не система, здесь нет паутины.

Тот же «Оренбург», в котором у нас достаточное количество игроков, особенно молодых, и такой же спонсор – в этом тоже нет какой-то системности и одного управленческого смысла», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Сочи» – пятый.
  • «Оренбург» занимает второе место в ФНЛ

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Сочи Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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vladimir-7
1619612870
А, вообще, какая может быть системность, только если это продолжается из года в год, а вот единый управленческий смысл возможен, даже без каких-либо условий и ограничений.
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Skull_Boy
1619612912
Ну да тоже нет системности между Ломмелем, Ман Сити, Мельбурном и Жироной, как и Монако с Брюгге
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Guinnesss
1619613297
А что он ещё может сказать то)))
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Павелий
1619614006
Конечно, в таких делах на одной системности не уедешь. Нужны договора, откаты, лобби в РФС и т.п.
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житель СПб
1619634634
Ни хрена себе - как Андрей говорить научился! "Нет системности"... действительно, растет Андрей Сергеевич. Так, глядишь, и в "Единую Россию" примут... А если серьезно - так я с ним совершенно согласен! И в Краснодаре, и в Рубине - тоже немало игроков с зенитовским прошлым! А Руни из Манюнайтед вернулся в Эвертон - и что, тоже "паутина"? Нет. И тоже самое ведь можно сказать и про другие богатые команды Лиги - и про Спартак (в особенности!), и про Локо - в общем те команды, которые могут себе позволить перебирать...
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