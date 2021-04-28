Аршавин – о связи «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «В этом нет системности»

Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отношениях петербургского клуба с «Сочи» и «Оренбургом».

«Так сложилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» был недобор квалифицированных футболистов, чтобы играть в РПЛ.

Поверьте мне, условный «Арсенал» так же хорошо договаривается со «Спартаком» по аренде игроков, но это не система, здесь нет паутины.

Тот же «Оренбург», в котором у нас достаточное количество игроков, особенно молодых, и такой же спонсор – в этом тоже нет какой-то системности и одного управленческого смысла», – сказал Аршавин.