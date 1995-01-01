Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Аршавин – о связи «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «В этом нет системности»

    Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отношениях петербургского клуба с «Сочи» и «Оренбургом».

    «Так сложилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» был недобор квалифицированных футболистов, чтобы играть в РПЛ.

    Поверьте мне, условный «Арсенал» так же хорошо договаривается со «Спартаком» по аренде игроков, но это не система, здесь нет паутины.

    Тот же «Оренбург», в котором у нас достаточное количество игроков, особенно молодых, и такой же спонсор – в этом тоже нет какой-то системности и одного управленческого смысла», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Сочи» – пятый.
    • «Оренбург» занимает второе место в ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4303

      Павелий 7 минут назад

      Конечно, в таких делах на одной системности не уедешь. Нужны договора, откаты, лобби в РФС и т.п.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Guinnesss 19 минут назад

      А что он ещё может сказать то)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11828

      Skull_Boy 25 минут назад

      Ну да тоже нет системности между Ломмелем, Ман Сити, Мельбурном и Жироной, как и Монако с Брюгге

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17164

      vladimir-7 26 минут назад

      А, вообще, какая может быть системность, только если это продолжается
      из года в год, а вот единый управленческий смысл возможен, даже без
      каких-либо условий и ограничений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21228

      silver29 30 минут назад

      Я тебе, конечно, верю,
      Разве могут быть сомненья?
      Я и сам всё это видел.
      Это наш с тобой секрет. (с)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85063
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru