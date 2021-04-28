DFB сообщил о переговорах с Фликом

Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что вскоре начнет переговоры с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом на предмет работы в сборной Германии. Менеджер покинет баварцев по окончании сезона.

«Хорошо известно, что DFB относится к Ханси Флику с большим уважением. Мы можем подтвердить, что в ближайшее время приступим к переговорам с ним и представителями «Баварии».

В дальнейшем мы не намерены комментировать ход переговоров и будем общаться исключительно с участниками процесса», – цитирует заявление DFB «Чемпионат» со ссылкой на Sport Informations Dienst.