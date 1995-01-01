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    DFB сообщил о переговорах с Фликом

    Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что вскоре начнет переговоры с главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом на предмет работы в сборной Германии. Менеджер покинет баварцев по окончании сезона.

    «Хорошо известно, что DFB относится к Ханси Флику с большим уважением. Мы можем подтвердить, что в ближайшее время приступим к переговорам с ним и представителями «Баварии».

    В дальнейшем мы не намерены комментировать ход переговоров и будем общаться исключительно с участниками процесса», – цитирует заявление DFB «Чемпионат» со ссылкой на Sport Informations Dienst.

    • Уже объявлено, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после Евро-2020.
    • Флик брал с «Баварией» Лигу чемпионов, Бундеслигу.
    • «Бавария» и сейчас лидирует в чемпионате.

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    Источник: «Чемпионат»

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