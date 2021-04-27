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    Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала

    «Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    На 14-й минуте счет открыл полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. Он стал первым американским игроком, забившим в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 71-й гол в Лиге чемпионов. Француз догнал по этому показателю экс-нападающего мадридцев Рауля.

    Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    Реал (Испания) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Пулишич, 14; 1:1 – Бензема, 29.

    «Реал»: Куртуа, Марсело (Асенсио, 77), Начо, Варан, Милитао, Карвахаль (Одриосола, 77), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 92).

    «Челси»: Менди, Чилвел, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

    Предупреждения: Винисиус, 27; Кроос, 60; Марсело, 65; Варан, 78; Одриосола, 89 – Пулишич, 38.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2021 23:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: -918

      СуперПАВ9 1 час назад

      Реалу полсто повезло

      1
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      Рейтинг: +1147

      Psih86 1 час назад

      На самом деле Челси был лучше, но счёт 1-1.

      2
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      Рейтинг: +10766

      DeStar 1 час назад

      реалу 2 из 10, челси 5 из 10,( первый тайм 7 второй 3 от силы)
      Игра гавно ,ливень бесит, реал сыграл хуже чем ... ... да просто хуже некуда

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      Рейтинг: +952

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Челси смотрелся хорошо, игра была равная. В одном случае еще Реал сбил в штрафной просто толчком в стиле Брюс Ли, свисток молчал. До матча думал Реал будет иметь подавляющее преимущество, ответный матч буду смотреть с Большим интересом.

      0
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      Рейтинг: +6949

      GoLenaStop 1 час назад

      GoLenaStop 2 час назад
      Ничуха.
      Ха, х3,15 прошло!
      Удачи всем!

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