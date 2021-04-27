Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала

«Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. Он стал первым американским игроком, забившим в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 71-й гол в Лиге чемпионов. Француз догнал по этому показателю экс-нападающего мадридцев Рауля.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пулишич, 14; 1:1 – Бензема, 29.

«Реал»: Куртуа, Марсело (Асенсио, 77), Начо, Варан, Милитао, Карвахаль (Одриосола, 77), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 92).

«Челси»: Менди, Чилвел, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждения: Винисиус, 27; Кроос, 60; Марсело, 65; Варан, 78; Одриосола, 89 – Пулишич, 38.

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