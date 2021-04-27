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  • Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала

Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче 1/2 финала

27 апреля 2021, 23:50
9

«Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. Он стал первым американским игроком, забившим в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 71-й гол в Лиге чемпионов. Француз догнал по этому показателю экс-нападающего мадридцев Рауля.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пулишич, 14; 1:1 – Бензема, 29.

«Реал»: Куртуа, Марсело (Асенсио, 77), Начо, Варан, Милитао, Карвахаль (Одриосола, 77), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 92).

«Челси»: Менди, Чилвел, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждения: Винисиус, 27; Кроос, 60; Марсело, 65; Варан, 78; Одриосола, 89 – Пулишич, 38.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Челси
Комментарии (9)
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GoLenaStop
1619556840
GoLenaStop 2 час назад Ничуха. Ха, х3,15 прошло! Удачи всем!
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Красногорск_Фан
1619556959
Челси смотрелся хорошо, игра была равная. В одном случае еще Реал сбил в штрафной просто толчком в стиле Брюс Ли, свисток молчал. До матча думал Реал будет иметь подавляющее преимущество, ответный матч буду смотреть с Большим интересом.
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DeStar
1619557670
реалу 2 из 10, челси 5 из 10,( первый тайм 7 второй 3 от силы) Игра гавно ,ливень бесит, реал сыграл хуже чем ... ... да просто хуже некуда
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Psih86
1619557705
На самом деле Челси был лучше, но счёт 1-1.
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rojkovpatap
1619565660
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slavа0508
1619582889
Челси был ближе к победе,а вообще как то не по кайфу смотреть такие матчи без зрителей хоть смотришь и по телеку один хер атмосфера не та ,,,
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Старикан
1619597016
По первым 30 минутам матча я был уверен, что Челси разнесёт Мадрид! Но что потом случилось с англичанами? Реал перевёл игру в спокойное для себя русло и всё-таки отобрал очко... Тем интереснее будет посмотреть ответный матч!
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portero
1619601060
Оставили всё на вторую игру, дождик конечно увеличил количество ошибок....
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zigbert
1619617854
Ничья в пользу Челси. Однако в ответной игре Реал может преподнести сюрприз. Тем интереснее будет ответный поединок.
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