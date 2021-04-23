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    Зобнин – о Суперлиге: «Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал понять, что не поддерживает идею создания Суперлиги.

    – Главная тема недели – рождение и быстрая смерть Суперлиги.

    – Конечно, было бы интересно: топовые игры каждую неделю. Но это хорошо для богатых клубов, а что с остальными?

    К тому же клубы, согласившиеся участвовать в Суперлиге, наверняка исключили бы из национальных чемпионатов, их игроки не смогли бы выступать за свои сборные на чемпионатах мира и Европы. Лига чемпионов тоже потеряла бы свой статус.

    Успел понять свое отношение к этой идее?

    – Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг. А на месте футболиста команды, которая вошла в Суперлигу, отказался бы играть.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4891

      Cleaner 16 минут назад

      У Зобнина крыша едет. Кому нужно его мнение???

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