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  • Зобнин – о Суперлиге: «Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг»

Зобнин – о Суперлиге: «Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг»

23 апреля 2021, 17:34
8

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал понять, что не поддерживает идею создания Суперлиги.

– Главная тема недели – рождение и быстрая смерть Суперлиги.

– Конечно, было бы интересно: топовые игры каждую неделю. Но это хорошо для богатых клубов, а что с остальными?

К тому же клубы, согласившиеся участвовать в Суперлиге, наверняка исключили бы из национальных чемпионатов, их игроки не смогли бы выступать за свои сборные на чемпионатах мира и Европы. Лига чемпионов тоже потеряла бы свой статус.

Успел понять свое отношение к этой идее?

– Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг. А на месте футболиста команды, которая вошла в Суперлигу, отказался бы играть.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (8)
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maygli
1619197710
Не о том думаешь Роман. С Уфой тоже мозги заняты были фигнёй всякой? Вот и результат.
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PahaSpartak
1619204059
Поэтому ты не президент клуба
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vladimir-7
1619243354
Роман, ты поздно сообщаешь о не поддержке идеи создания Сеперлиги, Дзюба уже раньше лизнул ниже пояса А. Дюкову и С. Прядкину, но предварительно согласовал свое высказывание у лысого.
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Снег
1619254468
Президент не решает таких вопросов: это только в компетенции владельцев (ца) клуба.
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Hektor 84
1619432761
Теперь осталось только президентом клуба стать.
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