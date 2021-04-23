Зобнин – о Суперлиге: «Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал понять, что не поддерживает идею создания Суперлиги.
– Главная тема недели – рождение и быстрая смерть Суперлиги.
– Конечно, было бы интересно: топовые игры каждую неделю. Но это хорошо для богатых клубов, а что с остальными?
К тому же клубы, согласившиеся участвовать в Суперлиге, наверняка исключили бы из национальных чемпионатов, их игроки не смогли бы выступать за свои сборные на чемпионатах мира и Европы. Лига чемпионов тоже потеряла бы свой статус.
– Успел понять свое отношение к этой идее?
– Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг. А на месте футболиста команды, которая вошла в Суперлигу, отказался бы играть.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: Официальный сайт «Спартака»