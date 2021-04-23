Зобнин – о Суперлиге: «Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал понять, что не поддерживает идею создания Суперлиги.

– Главная тема недели – рождение и быстрая смерть Суперлиги.

– Конечно, было бы интересно: топовые игры каждую неделю. Но это хорошо для богатых клубов, а что с остальными?

К тому же клубы, согласившиеся участвовать в Суперлиге, наверняка исключили бы из национальных чемпионатов, их игроки не смогли бы выступать за свои сборные на чемпионатах мира и Европы. Лига чемпионов тоже потеряла бы свой статус.

– Успел понять свое отношение к этой идее?

– Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг. А на месте футболиста команды, которая вошла в Суперлигу, отказался бы играть.