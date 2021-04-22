Firenze Viola: Кокорин вновь пропустил тренировку «Фиорентины». Он вряд ли сыграет с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды, сообщает Firenze Viola.
30-летний россиянин продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра и с высокой долей вероятности пропустит матч 33-го тура Серии А с «Ювентусом».
Эта встреча может стать восьмой подряд, которую пропустит нападающий.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- «Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье, 25 апреля.
Источник: Firenze Viola
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