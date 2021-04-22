Firenze Viola: Кокорин вновь пропустил тренировку «Фиорентины». Он вряд ли сыграет с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды, сообщает Firenze Viola.

30-летний россиянин продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра и с высокой долей вероятности пропустит матч 33-го тура Серии А с «Ювентусом».

Эта встреча может стать восьмой подряд, которую пропустит нападающий.