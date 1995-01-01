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    Firenze Viola: Кокорин вновь пропустил тренировку «Фиорентины». Он вряд ли сыграет с «Ювентусом»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды, сообщает Firenze Viola.

    30-летний россиянин продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра и с высокой долей вероятности пропустит матч 33-го тура Серии А с «Ювентусом».

    Эта встреча может стать восьмой подряд, которую пропустит нападающий.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • «Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье, 25 апреля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Firenze Viola

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3033

      sobaka120982 25 минут назад

      В этой Новости думаю в России ни кто не сомневался)))) итальянцы наивны((((

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      Рейтинг: +159

      хряк СМ 34 минуты назад

      Кокорин талант , играть некогда он лечит работодателей.

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      Рейтинг: +3175

      raritet 35 минут назад

      Приятно , что хоть где-то есть стабильность: птицы вернулись с юга, плодовые кустарники набрали почку, Кокорин пропускает очередной матч Серии...

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      Рейтинг: +3033

      sobaka120982 > raritet 23 минуты назад

      ))))((

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      Рейтинг: +9771

      Hektor 84 48 минут назад

      В Ювентусе вздохнули с облегчением

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      Рейтинг: +17096

      vladimir-7 1 час назад

      Кокорину осталось всего шесть игр пропустить и Фиорентина может
      вылететь из Серии А.

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      Рейтинг: +3278

      Fusballer 1 час назад

      Вот это сенсация!

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      Рейтинг: -936

      СуперПАВ9 1 час назад

      Здоровья Саше и удачи Феарентине с Ювентусом

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