Чеферин: «Маловероятно, что матч «Реал» – «Челси» не состоится»

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал возможную отмену матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» из-за участия клубов в проекте по созданию Суперлиги.

«Проблема в том, что сезон уже начался, и телевещатели могут потребовать возместить ущерб, если полуфиналы не состоятся. Поэтому маловероятно, что матч между «Реалом» и «Челси» на следующей неделе не состоится. Но в будущем все может быть по-другому», – сказал Чеферин.