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    Чеферин: «Маловероятно, что матч «Реал» – «Челси» не состоится»

    Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал возможную отмену матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» из-за участия клубов в проекте по созданию Суперлиги.

    «Проблема в том, что сезон уже начался, и телевещатели могут потребовать возместить ущерб, если полуфиналы не состоятся. Поэтому маловероятно, что матч между «Реалом» и «Челси» на следующей неделе не состоится. Но в будущем все может быть по-другому», – сказал Чеферин.

    • Президент «Реала» Флорентино Перес – глава Суперлиги.
    • «Реал» – один из четырех клубов, оставшихся в турнире.
    • Первый матч 1/2 финала ЛЧ между «Реалом» и «Челси» состоится 27 апреля в Мадриде.

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    Источник: Marca

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      stоngs 6 минут назад

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