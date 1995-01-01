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    Мальдини: «Я как директор «Милана» не обсуждал Суперлигу. Хочу извиниться перед фанатами»

    Директор «Милана» Паоло Мальдини извинился, что клуб вступал в Суперлигу. Проект ликвидирован, просуществовав несколько десятков часов.

    «Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Я видел новости в воскресенье вечером с заявлением клубов. Решили хозяева, а не я.

    Несмотря на это, я хочу извиниться перед фанатами», – сказал Мальдини.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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