Мальдини: «Я как директор «Милана» не обсуждал Суперлигу. Хочу извиниться перед фанатами»

Директор «Милана» Паоло Мальдини извинился, что клуб вступал в Суперлигу. Проект ликвидирован, просуществовав несколько десятков часов.
«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Я видел новости в воскресенье вечером с заявлением клубов. Решили хозяева, а не я.
Несмотря на это, я хочу извиниться перед фанатами», – сказал Мальдини.
- Также извинился «Манчестер Юнайтед».
- Вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли сообщил о ликвидации проекта.
- Запустить Суперлигу (провести 1-е матчи) планировалось в августе.
Источник: твиттер Фабрицио Романо