Мальдини: «Я как директор «Милана» не обсуждал Суперлигу. Хочу извиниться перед фанатами»

Директор «Милана» Паоло Мальдини извинился, что клуб вступал в Суперлигу. Проект ликвидирован, просуществовав несколько десятков часов.

«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Я видел новости в воскресенье вечером с заявлением клубов. Решили хозяева, а не я.

Несмотря на это, я хочу извиниться перед фанатами», – сказал Мальдини.