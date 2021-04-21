Широков – о пожизненном отстранении Вилкова: «Это еще мягко. Он пойдет кого-то учить, и мы получим вторых Вилковых»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о пожизненном отстранении от судейства Михаила Вилкова.

«Он мне никогда не нравился. Но то, что устроил в матче «Локомотив» – «Ростов» – перебор.

Отстранить – это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим вторых Вилковых. Он очень плохо судит.

Просто интересно, что было в последнем матче – за что он дал желтую карточку игроку «Ростова»? Отсудил безобразно, и ключевые моменты – против «Ростова».

Понятно, что «Ростов» сам проиграл в первые 10 минут, но потом команда вернулась в игру. Пенальти – вообще тихий ужас. Надо и судью на VAR дисквалифицировать, почему его санкции не коснулись?» – сказал Широков в интервью «РБ-Спорту».

Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

пожизненно отстранить Вилкова от судейства. 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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