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    Широков – о пожизненном отстранении Вилкова: «Это еще мягко. Он пойдет кого-то учить, и мы получим вторых Вилковых»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о пожизненном отстранении от судейства Михаила Вилкова.

    «Он мне никогда не нравился. Но то, что устроил в матче «Локомотив»«Ростов» – перебор.

    Отстранить – это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим вторых Вилковых. Он очень плохо судит.

    Просто интересно, что было в последнем матче – за что он дал желтую карточку игроку «Ростова»? Отсудил безобразно, и ключевые моменты – против «Ростова».

    Понятно, что «Ростов» сам проиграл в первые 10 минут, но потом команда вернулась в игру. Пенальти – вообще тихий ужас. Надо и судью на VAR дисквалифицировать, почему его санкции не коснулись?» – сказал Широков в интервью «РБ-Спорту».

    • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

    «Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4415

      sochi-2013 10 минут назад

      Ты кого пойдешь учить, ***? Чья бы корова ...! Какойде6илдогадался взять у него интервью по вопросам этики и морали????????????

      0
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      Рейтинг: +21805

      Боцман59rus 38 минут назад

      Ромка, сломай ему ноги, чтоб ходить не смог, может и тебя наконец закроют, двойной бонус всем болельщикам

      1
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      Рейтинг: +262

      Снег 1 час назад

      Бомбардир! Сколько вам платит этот уголовник, что постоянно вещает на вашей странице о совести? ТЬФУ НА ВАС! Погано стало читать "блевотину уголовника" на вашей странице.

      2
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      Рейтинг: +2017

      Алехсбургер. 1 час назад

      "А судьи кто? — За древностию лет
      К свободной жизни их вражда непримирима...
      ---
      Кричали женщины: ура!
      И в воздух чепчики бросали!

      (А.С. Грибоедов. «Горе от ума».

      Монолог Широкова.).

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