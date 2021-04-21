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  • Широков – о пожизненном отстранении Вилкова: «Это еще мягко. Он пойдет кого-то учить, и мы получим вторых Вилковых»

Широков – о пожизненном отстранении Вилкова: «Это еще мягко. Он пойдет кого-то учить, и мы получим вторых Вилковых»

21 апреля 2021, 16:50
10

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о пожизненном отстранении от судейства Михаила Вилкова.

«Он мне никогда не нравился. Но то, что устроил в матче «Локомотив»«Ростов» – перебор.

Отстранить – это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим вторых Вилковых. Он очень плохо судит.

Просто интересно, что было в последнем матче – за что он дал желтую карточку игроку «Ростова»? Отсудил безобразно, и ключевые моменты – против «Ростова».

Понятно, что «Ростов» сам проиграл в первые 10 минут, но потом команда вернулась в игру. Пенальти – вообще тихий ужас. Надо и судью на VAR дисквалифицировать, почему его санкции не коснулись?» – сказал Широков в интервью «РБ-Спорту».

  • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»

«Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман Вилков Михаил
Комментарии (10)
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Алехсбургер.
1619013362
"А судьи кто? — За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима... --- Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали! (А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Монолог Широкова.).
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Снег
1619013604
Бомбардир! Сколько вам платит этот уголовник, что постоянно вещает на вашей странице о совести? ТЬФУ НА ВАС! Погано стало читать "блевотину уголовника" на вашей странице.
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Боцман59rus
1619017943
Ромка, сломай ему ноги, чтоб ходить не смог, может и тебя наконец закроют, двойной бонус всем болельщикам
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sochi-2013
1619019678
Ты кого пойдешь учить, ***? Чья бы корова ...! Какойде6илдогадался взять у него интервью по вопросам этики и морали????????????
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житель СПб
1619024619
И этот человечище тоже пытается кого-то учить, высказывать мысли? Ну ничего нет в голове у человека...
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Ганнибал Лектор
1619027338
Осталось еще дождаться выступления Рамзана Кадырова в развитие темы "продажной судьи" и можно подводить итоги
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paracetamol
1619030750
Ты еще не сел на место Коки, Рома? Посидел бы пару лет, потом вякал!
Ответить
Schastlivyi R.
1619035743
Лишь бы ты ни кого не пошёл учить, а то мы получим вторых ублю.ков
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Ziklop
1619073299
Широкова тоже слишком мягко наказали, надо было реальный срок было давать.
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