Широков – о пожизненном отстранении Вилкова: «Это еще мягко. Он пойдет кого-то учить, и мы получим вторых Вилковых»

Ты кого пойдешь учить, ***? Чья бы корова ...! Какойде6илдогадался взять у него интервью по вопросам этики и морали????????????
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о пожизненном отстранении от судейства Михаила Вилкова.
«Он мне никогда не нравился. Но то, что устроил в матче «Локомотив» – «Ростов» – перебор.
Отстранить – это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим вторых Вилковых. Он очень плохо судит.
Просто интересно, что было в последнем матче – за что он дал желтую карточку игроку «Ростова»? Отсудил безобразно, и ключевые моменты – против «Ростова».
Понятно, что «Ростов» сам проиграл в первые 10 минут, но потом команда вернулась в игру. Пенальти – вообще тихий ужас. Надо и судью на VAR дисквалифицировать, почему его санкции не коснулись?» – сказал Широков в интервью «РБ-Спорту».
- Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
ЭСК: Вилков совершил две ошибки в пользу «Локомотива» в матче с «Ростовом»
«Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»