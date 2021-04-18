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    Аршавин: «Система VAR мешает и убирает эмоции»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своих претензиях к системе VAR.

    «Система VAR, на мой взгляд, мешает. Она не привела к чистоте момента. VAR убирает те эмоции, которые были. А мы хотим видеть живые эмоции футболистов.

    Раньше газеты писали об эмоциях, а теперь про VAR. Мы смотрим футбол за эмоции, они могут меняться, в этом красота и кайф футбола», – сказал Аршавин.

    • В России система видеоповторов используется с конца сезона-2018/2019.

    Аршавин – о сборной России: «Дзюба остается главной звездой. Новых героев не появилось»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +44181

      MaxRnD 2 часа назад

      Вилковы, Казарцевы, Левниковы, Лапочкины и пр. на неё клали с прибором ....

      2
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      Рейтинг: +2955

      Semenycch 2 часа назад

      Система ВАР нужна без сомнения, но не такая, как сейчас.

      0
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      Рейтинг: +768

      Mr Green > Semenycch 2 часа назад

      а какая?

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Mr Green 2 часа назад

      НЕ могу сказать точно, но реформа требуется вне сомнений.

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      Рейтинг: +768

      Mr Green > Semenycch 1 час назад

      людям свойственно ошибаться, так что ничего не поменяется. возможно только больше камер поставят и качество улучшат, но люди есть люди, они будут трактовать правила по своему.

      1
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      Рейтинг: +3183

      Fusballer > Mr Green 1 час назад

      Например, определять момент голосованием болельщиков на стадионе с помощью кнопок, как у депутатов. Или по смс всех зрителей вообще.. Естественно после показа повторов со всех ракурсов.

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Mr Green 1 час назад

      Да, людям свойственно ошибаться. Но система ВАР совершает чересчур много ошибок, реформа требуется.

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      Рейтинг: +768

      Mr Green > Fusballer 1 час назад

      и будет судья бегать по 50 раз за матч смотреть монитор. плохое предложение.

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      Рейтинг: +768

      Mr Green > Semenycch 1 час назад

      откройте английские газеты спортивные, почитайте. там ошибок совершается в разы больше нашего и ничего, играют как то

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