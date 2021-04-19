Аршавин: «Система VAR мешает и убирает эмоции»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своих претензиях к системе VAR.

«Система VAR, на мой взгляд, мешает. Она не привела к чистоте момента. VAR убирает те эмоции, которые были. А мы хотим видеть живые эмоции футболистов.

Раньше газеты писали об эмоциях, а теперь про VAR. Мы смотрим футбол за эмоции, они могут меняться, в этом красота и кайф футбола», – сказал Аршавин.

В России система видеоповторов используется с конца сезона-2018/2019.

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