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  • Аршавин – о сборной России: «Дзюба остается главной звездой. Новых героев не появилось»

Аршавин – о сборной России: «Дзюба остается главной звездой. Новых героев не появилось»

19 апреля 2021, 08:51
4

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин пока не видит футболистов, способных стать новым лидером национальной команды на Евро-2020.

– У кого из игроков есть потенциал стать таким же героем после Евро-2020, каким стал Артем Дзюба после чемпионата мира?

– Там все старые герои, там новых не появилось. Все те же, у них такие же шансы, как и на чемпионате мира.

Все равно Дзюба, мне кажется, остается главной звездой и игроком чемпионата мира. Но если мы назовем Головина, его и так знают в Европе.

Пока новых имен с момента чемпионата мира не появилось в нашей сборной.

  • На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала.
  • Дзюба на мундиале провел пять матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.
  • На Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (4)
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Fusballer
1618814518
Надо срочно Соболеву, например, или ещё какому-нибудь относительно молодому футболисту выпустить ролик. Тогда и новые звезды появятся.
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Atom2020
1618827342
Ел бы лучше чипсы, Андрюша ... вместе с тем, кто у тебя брал интервью ... Зюпа - самопиарящееся бревно, но никак не звезда.
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zigbert
1618920600
Дзюба больше массовик затейник чем игрок.
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Hektor 84
1618945677
Шлюба звезда Ютуба!!!
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