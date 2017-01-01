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    Аршавин – о сборной России: «Дзюба остается главной звездой. Новых героев не появилось»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин пока не видит футболистов, способных стать новым лидером национальной команды на Евро-2020.

    – У кого из игроков есть потенциал стать таким же героем после Евро-2020, каким стал Артем Дзюба после чемпионата мира?

    – Там все старые герои, там новых не появилось. Все те же, у них такие же шансы, как и на чемпионате мира.

    Все равно Дзюба, мне кажется, остается главной звездой и игроком чемпионата мира. Но если мы назовем Головина, его и так знают в Европе.

    Пока новых имен с момента чемпионата мира не появилось в нашей сборной.

    • На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала.
    • Дзюба на мундиале провел пять матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.
    • На Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3175

      Fusballer 2 минуты назад

      Надо срочно Соболеву, например, или ещё какому-нибудь относительно молодому футболисту выпустить ролик. Тогда и новые звезды появятся.

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