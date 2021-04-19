Аршавин – о сборной России: «Дзюба остается главной звездой. Новых героев не появилось»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин пока не видит футболистов, способных стать новым лидером национальной команды на Евро-2020.

– У кого из игроков есть потенциал стать таким же героем после Евро-2020, каким стал Артем Дзюба после чемпионата мира?

– Там все старые герои, там новых не появилось. Все те же, у них такие же шансы, как и на чемпионате мира.

Все равно Дзюба, мне кажется, остается главной звездой и игроком чемпионата мира. Но если мы назовем Головина, его и так знают в Европе.

Пока новых имен с момента чемпионата мира не появилось в нашей сборной.