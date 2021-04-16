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    «Барселона» предложила Месси понижение зарплаты, но пообещала подписать Холанда

    «Барселона» пытается уговорить форварда Лионеля Месси подписать новый контракт. Ему предложили пониженные условия по зарплате. Однако заверили, что она возрастет, когда клуб преодолеет кризисные явления.

    В то же время каталонцы пообещали усилить команду форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

    • Если Месси завершит игровую карьеру в «Барселоне», клуб планирует доверить ему должность посла.
    • Нынешний контракт Месси истекает летом.
    • В текущем сезоне аргентинец забил 29 голов и сделал 13 ассистов в 39 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +945

      Радио1000шумеров 14 минут назад

      "Ему предложили пониженные условия по зарплате". Какая у Месси зарплата? Блауграндос соизволять правду сказать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -963

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не выполнимое обещание

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