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  • «Барселона» предложила Месси понижение зарплаты, но пообещала подписать Холанда

«Барселона» предложила Месси понижение зарплаты, но пообещала подписать Холанда

16 апреля 2021, 19:58
6

«Барселона» пытается уговорить форварда Лионеля Месси подписать новый контракт. Ему предложили пониженные условия по зарплате. Однако заверили, что она возрастет, когда клуб преодолеет кризисные явления.

В то же время каталонцы пообещали усилить команду форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

  • Если Месси завершит игровую карьеру в «Барселоне», клуб планирует доверить ему должность посла.
  • Нынешний контракт Месси истекает летом.
  • В текущем сезоне аргентинец забил 29 голов и сделал 13 ассистов в 39 матчах.

Лапорта – о контракте Месси: «Переговоры идут нормально»

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Боруссия Д Месси Лионель Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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MichelWB
1618604031
Думать надо, уже не мальчик. Скоро на пенсию как футболист и вперед околофутбольная карьера.
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бесёнок
1618631832
что с сайтом? тупит аж пи......ц
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BlackMurderDeco
1618633060
Всегда восхищался Боруссией, Аяксом, порту, Бенфикой, покупают за копейки, год -два и продают
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ItalianFootball
1618641786
Надеюсь нет звездочки в контракте о покупке Холанда в 2028 году.
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Venom888
1618698375
Здесь все понятно, Мессии уйдет, как минимум потому что Барса не потянет, а далее он как Роналду начнет раскручивать во всех смыслах тот клуб, в который перейдет.
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