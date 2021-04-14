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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» в ответном матче обошлись без голов

    «Реал» не проигрывает с января. В очередном матче испанцы обошлись без голов с «Ливерпулем» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль» из последних 14 матчей против клубов из Испании выиграл два.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер (Алькантара, 60), Мане (Окслэд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82).

    «Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Модрич, Асенсио (Иско, 82), Винисиус (Родриго, 72), Бензема.

    Предупреждения: Робертсон, 25; Филлипс, 59 – Каземиро, 25.

    Первый матч: 1:3.

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2021 23:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1439

      Tsigan 27 минут назад

      Ливерпульская сказка 2-3 летней давности закончилась. Мане, Салех, Фабиньо, Фирмино на выход. Зачем взяли Алькантру не ясно и вообще не пойму за какие заслуги он ходит по топ клубам не пойму, Барса, Бавария, Ливер. Ну то что Кабак, Филипс, Шакири в Ливере не останутся это итак понятно. А Салеха, Мане, Фирмино и Фабиньо надо срочно продавать пока они денег стоят. Они действительно поиграли 3-4 года прям классно, но как показывает практика не один из них не может как например Модрич играть на высочайшем уровне 12-14 лет.

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      Рейтинг: +1130

      Psih86 > Tsigan 12 минут назад

      Модрич играет на уровне 14 лет???

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      Рейтинг: +990

      Maxi_7 41 минуту назад

      Одни не могли, другие не хотели.

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      Рейтинг: +10639

      DeStar 43 минуты назад

      скучный реал бы, но оно и ясно.
      Если честно чет меня радует как играет милитао с начо, довольно надежно, даже лучше чем рамос с вараном, хотя в этой паре варан просто дно

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      Рейтинг: +2460

      FENIX-SL > DeStar 40 минут назад

      слушай
      конечно не атакующий реал был
      но я был приятно удивлен передачами
      на любой вкус
      и переводы длинные и короткий пас по 30 раз
      очень смело
      при этом надежно в подборах и блокировках
      фолили когда надо
      успевали за всеми игроками
      и по сути что во втором тайме было у ворот реала? неудачные атаки только лишь)

      Винисиус опять порадовал
      как отменно отрабатывает в обороне
      очень широкий шаг у него конечно

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      Рейтинг: +10639

      DeStar > FENIX-SL 26 минут назад

      да, вини молодец, и менди как всегда . Плюс выделю начо с милитао, почти без ошибок отработали, учитывая что ливерпуль в штрафной реала проводил прямо дохрена времени.
      Ну передачи такое себе , не соглашусь, много было кривых передач длинныХ даже у модрича, не спешили атаковать, но это нормально. В обороне отыграли великолепно

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      Рейтинг: +2460

      FENIX-SL 43 минуты назад

      кого реал опять купил расскажите?
      ульту в защиту и розыгрыш мяча?
      АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
      ЩАС ПОЛЕТЯТ АУТИСТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ОБ АВТОБУСЕ

      0
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      ...
      Рейтинг: +12764

      JTherry > FENIX-SL 34 минуты назад

      толку-то от таких "полетов", Реал играл по счету в первой игре, в ЛЧ главное -конечный результат... с победой, Реал!

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      Рейтинг: +2460

      FENIX-SL > JTherry 36 секунд назад

      справедливо!

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