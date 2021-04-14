Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» в ответном матче обошлись без голов

«Реал» не проигрывает с января. В очередном матче испанцы обошлись без голов с «Ливерпулем» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» из последних 14 матчей против клубов из Испании выиграл два.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер (Алькантара, 60), Мане (Окслэд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Модрич, Асенсио (Иско, 82), Винисиус (Родриго, 72), Бензема.

Предупреждения: Робертсон, 25; Филлипс, 59 – Каземиро, 25.

Первый матч: 1:3.

Результаты Лиги чемпионов