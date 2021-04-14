Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» в ответном матче обошлись без голов

Ливерпульская сказка 2-3 летней давности закончилась. Мане, Салех, Фабиньо, Фирмино на выход. Зачем взяли Алькантру не ясно и вообще не пойму за какие заслуги он ходит по топ клубам не пойму, Барса, Бавария, Ливер. Ну то что Кабак, Филипс, Шакири в Ливере не останутся это итак понятно. А Салеха, Мане, Фирмино и Фабиньо надо срочно продавать пока они денег стоят. Они действительно поиграли 3-4 года прям классно, но как показывает практика не один из них не может как например Модрич играть на высочайшем уровне 12-14 лет.
«Реал» не проигрывает с января. В очередном матче испанцы обошлись без голов с «Ливерпулем» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» из последних 14 матчей против клубов из Испании выиграл два.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер (Алькантара, 60), Мане (Окслэд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82).
«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Модрич, Асенсио (Иско, 82), Винисиус (Родриго, 72), Бензема.
Предупреждения: Робертсон, 25; Филлипс, 59 – Каземиро, 25.
Первый матч: 1:3.