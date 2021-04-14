Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» в ответном матче обошлись без голов

Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» в ответном матче обошлись без голов

14 апреля 2021, 23:53
25

«Реал» не проигрывает с января. В очередном матче испанцы обошлись без голов с «Ливерпулем» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» из последних 14 матчей против клубов из Испании выиграл два.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер (Алькантара, 60), Мане (Окслэд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Модрич, Асенсио (Иско, 82), Винисиус (Родриго, 72), Бензема.

Предупреждения: Робертсон, 25; Филлипс, 59 – Каземиро, 25.

Первый матч: 1:3.

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Ливерпуль Реал
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1618433754
скучный реал бы, но оно и ясно. Если честно чет меня радует как играет милитао с начо, довольно надежно, даже лучше чем рамос с вараном, хотя в этой паре варан просто дно
Ответить
Maxi_7
1618433845
Одни не могли, другие не хотели.
Ответить
Tsigan
1618434669
Ливерпульская сказка 2-3 летней давности закончилась. Мане, Салех, Фабиньо, Фирмино на выход. Зачем взяли Алькантру не ясно и вообще не пойму за какие заслуги он ходит по топ клубам не пойму, Барса, Бавария, Ливер. Ну то что Кабак, Филипс, Шакири в Ливере не останутся это итак понятно. А Салеха, Мане, Фирмино и Фабиньо надо срочно продавать пока они денег стоят. Они действительно поиграли 3-4 года прям классно, но как показывает практика не один из них не может как например Модрич играть на высочайшем уровне 12-14 лет.
Ответить
SmilingDevil
1618437877
Посмотреть и у умереть - это не про этот мтч.
Ответить
Oldtrafford83
1618462976
HALA MADRID!!!
Ответить
sochi-2013
1618464779
И нигде ни слова о "Болельщики «Ливерпуля» закидали камнями автобус с футболистами «Реала»"! Полупиндосы неприкосновенны ни для FIFA. ни для UEFA, ни для бомбардира? Помнится наши (не будем уточнять) сделали что-то подобное, так разве что в Африке об этом не говорили. А игра была "так себе".
Ответить
portero
1618468821
Судейка гавнюк не дал карту Милнеру в самом начале, сученок бутсу порвал своими шипами на ноге Бензема. Фортуна помогла Реалу, Ливер не смог забить... Реал с проходом в следующий этап, хотя в примере пускай расслабляются и готовятся к ЛЧ...
Ответить
Snek
1618475265
Да уж, конечно, пару раз Реал знатно отскочил...
Ответить
zigbert
1618515186
Очень качественно провел свой матч Реал. Брака в передачах почти не было чго не скажешь о Ливерпуле. На удивление резво провел матч Бензема, постоянно вступая в единоборства.
Ответить
Deleted user
1618536218
­­В­­ы­л­­о­­ж­­­и­­л­а­ ­ф­­о­­­т­­­о­­­ ­­с­­­в­о­­­е­й­ ­ю­н­­о­­й­­ ­­­в­л­­­а­­ж­­­н­­­о­­­й­ ­п­и­­з­­д­е­­­н­к­и­­,­ ­­з­а­ц­­­е­­н­­и­­те ­­-­­ ­­­W­­­W­W­­.­­­R­­­U­1­­7­­­.­­C­­L­­U­B
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
20
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 12:59
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+