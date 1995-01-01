Стукалов: «Газизову важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Уфе должно очень сильно повезти...
Им и так везет что впереди нмкакущий Ротор имеет мало шансов что нибудь выиграть...
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком».
– Не боитесь попасть под горячую руку красно-белых после поражения от «Локомотива»?
– Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.
– Некоторые журналисты, специалисты видят у предстоящего матча дополнительный подтекст: Шамиль Газизов против Леонида Федуна. Это на вас давит?
– Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное – решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.
- «Спартак» примет «Уфу» в воскресенье, 18 апреля.
- «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» (3:0) и покинула зону прямого вылета.
- В игре с «Ахматом» башкирский клуб забил больше, чем за предыдущие 8 матчей РПЛ.