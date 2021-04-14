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  • Стукалов: «Газизову важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Стукалов: «Газизову важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

14 апреля 2021, 13:20
4

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Не боитесь попасть под горячую руку красно-белых после поражения от «Локомотива»?

– Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

– Некоторые журналисты, специалисты видят у предстоящего матча дополнительный подтекст: Шамиль Газизов против Леонида Федуна. Это на вас давит?

– Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное – решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.

  • «Спартак» примет «Уфу» в воскресенье, 18 апреля.
  • «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» (3:0) и покинула зону прямого вылета.
  • В игре с «Ахматом» башкирский клуб забил больше, чем за предыдущие 8 матчей РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Стукалов Алексей Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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portero
1618397028
Уфе должно очень сильно повезти... Им и так везет что впереди нмкакущий Ротор имеет мало шансов что нибудь выиграть...
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vladimir-7
1618414734
Вот и хорошо, пожелаем Газизову, чтобы его мечта взять три очка у спартака сбылась и сохранить прописку в РПЛ.
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zigbert
1618497045
С Уфой легкой игры может и не быть. Спартаку надо более ответственно подойти к этому матчу.
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