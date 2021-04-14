Стукалов: «Газизову важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Не боитесь попасть под горячую руку красно-белых после поражения от «Локомотива»?

– Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

– Некоторые журналисты, специалисты видят у предстоящего матча дополнительный подтекст: Шамиль Газизов против Леонида Федуна. Это на вас давит?

– Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное – решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.