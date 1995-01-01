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    Стукалов: «Газизову важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

    – Не боитесь попасть под горячую руку красно-белых после поражения от «Локомотива»?

    – Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

    – Некоторые журналисты, специалисты видят у предстоящего матча дополнительный подтекст: Шамиль Газизов против Леонида Федуна. Это на вас давит?

    – Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное – решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.

    • «Спартак» примет «Уфу» в воскресенье, 18 апреля.
    • «Уфа» в дебютном матче Стукалова разгромила «Ахмат» (3:0) и покинула зону прямого вылета.
    • В игре с «Ахматом» башкирский клуб забил больше, чем за предыдущие 8 матчей РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46546

      portero 25 минут назад

      Уфе должно очень сильно повезти...
      Им и так везет что впереди нмкакущий Ротор имеет мало шансов что нибудь выиграть...

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