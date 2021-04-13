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    Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал

    «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира благодаря победе (3:2) в первом матче.

    Единственный гол забил форвард мюнхенцев Эрик Чупо-Мотинг. Он забил четвертый мяч в пяти последних матчах ЛЧ. В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги на его счету один гол.

    Нападающий «ПСЖ» Неймар пять раз попал в каркас ворот в последних семи играх плей-офф Лиги чемпионов.

    «ПСЖ» сыграет в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити»«Боруссия».

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 40.

    «ПСЖ»: Навас, Гуйе, Кимпембе, Диалло (Баккер, 58), Дагба, Данило, Паредес, Дракслер (Кен, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Мбаппе.

    «Бавария»: Нойер, Дэвис (Мусиала, 71), Эрнандес, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Мюллер, Сане, Коман, Чупо-Мотинг (Маринес, 85).

    Предупреждения: Дагба, 55 – Алаба, 52; Мюллер, 68.

    Первый матч: 3:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2021 23:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      mikhailnic 2 минуты назад

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      Рейтинг: +46536

      portero 15 минут назад

      Жаль что у Баварии игроки отсутствовали нужные... ну когда надо и ПСЖ пройти дальше, в этот раз шанец хороший имеется, у многих команд проблемы в этом году, а ПСЖ самый свеженький среди оставшихся...

      1
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      Рейтинг: +981

      Maxi_7 20 минут назад

      Даже хорошо, что ПСЖ не забил вначале, хотя мог и 3 и 4 уже в первом тайме отгрузить, благодаря этому игра до самого конца смотрелась как на иголках...
      Бавария, конечно, хороша - это великолепно выстроенный механизм, который будь у них на поле наконечник в виде лучшего игрока мира на данный момент превратился бы из просто качественного немецкого автомобиля в немецкий бетоноукладчик...
      Да, выше я отдал должное Баварии, но конкретно в этой игре все-таки команда номер один, несмотря на отсутствие забитых мячей был ПСЖ... какой контраст... на фоне механизированной, "бездушной"(в хорошем смысле) Баварии Париж смотрелся невероятно элегантным и стремительным, все эти обыгрыши один в один, все эти взаимодействия на чутье... и только лишь завершение подкачало...
      Как и ожидалось, матч представлял собой игру в кошки-мышки поочередно и более проворным котом оказался Париж, с чем его и остается поздравить.
      P.S. Глядя на то, какие сложности испытывала Бавария с четверкой ПСЖ, убегающей в контратаки становится немного страшно за МС, если они конечно пройдут дальше... но если все-таки пройдут, то, надеюсь, всех нас ждет еще один футбольный деликатес из двух игр! Всех с отличным игровым днем!

      4
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      Рейтинг: +11700

      Cules2013 22 минуты назад

      Даже не знаю, кто больше отскочил, ПСЖ или Бавария. И те, и другие отрезками имели шансы сильно перевернуть игру. Но ни те, ни другие не смогли. Поэтому скромные 0-1 на табло.
      Что ни говори, но без Левандовски и Гнабри атака Баварии выглядела не оптимально. Постоянно не хватало как ни удара толкового, так последнего паса.
      ПСЖ прошёл дальше по делу, даже как-то удивительно. И в атаке мощно смотрелись, хотя реализация курам на смех, и в защите как-то солидно. Не ожидал. Был уверен, что Бавария точно их пройдёт. Особенно в глаза бросалось насколько легко обыгрывались защитники Баварии, и финтами, и рывками скоростными. Почти всё получалось.

      Если Сити не обделается с БД, то полуфинал обещает быть не менее огненным, а даже более.

      3
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      Рейтинг: +981

      Maxi_7 > Cules2013 16 минут назад

      Да, сам не ожидал от ПСЖ такой смелой игры в контрпрессинг, думал, сценарий будет такой же как и в первой игре - Бавария вдавливает Париж в штрафную, наносит 30+ ударов за матч, а ПСЖ отвечает редкими контратаками... но на деле вышло, что Поччетино решил сыграть смело в открытый футбол, за что и был по итогу вознагражден.

      0
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      Рейтинг: +137

      teodogat 28 минут назад

      Бавария чуть не дожала, несмотря на то что раз 5 могли пропустить. Ну понятно, Сане не звезда, хотя во втором тайме смотрелся неплохо уже, я его таким давно не видел ни в бундеслиге, не за Германию. Мюллер тоже мог бы получше сыграть с его опытом, а то в добавленное время мяч под ногой пропускает в центре штрафной... не Мусиале же проявлять себя в такой мясорубке. Ну и Левандовски конечно "помог" команде своим рванием задницы с Адноррой, Горецка стеклянный не вовремя блин.. Гнабри не может не подхватить заразу в ответственный момент. Респект Эрнандесу, может вырастет в великого защитника, да и Боатенг молодец, которого сплавить все хотят. Странно даже что такой результат с таким составом.

      3
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      Рейтинг: +4339

      maygli 37 минут назад

      Кто победит Баварию, то выиграет ЛЧ.

      1
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      ...
      Рейтинг: -1901

      Вот оно чё Михалыч > maygli 31 минуту назад

      Что есть, то есть .Согласен.

      1
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      Рейтинг: +1232

      PNZ1985 > maygli 29 минут назад

      не факт, но ПСЖ отомстил обескровленной Баварии, надеюсь Мбаппе увеличит свой ценник)

      1
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      Рейтинг: -1901

      Вот оно чё Михалыч 37 минут назад

      За Почеттино рад.Он заслужил.С Тоттенхема начиная...А так то - это был досрочный финал.Бились две лучшие команды в Европе ( плюс Мансити)....Тут в борьбе двух сильнейших удача тоже решала....Классный футбол.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10634

      DeStar 41 минуту назад

      псж первый тайм вообще классно играл, неймар конечно... с одной стороны ведь классно матч отыграл, я прям давно его таким не видел, но не забить 1 на 1. а потом в пустые считай тупо промахнуться( потому что никто не мешал ,и даже мяч сильно не летел) это уже беда. Бавария в прошлом матче была лучше в атаке.... ну такой псж и лч взять может ,но впереди, скорее всего, сити... будет мега интересно

      2
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      Рейтинг: -1901

      Вот оно чё Михалыч > DeStar 36 минут назад

      Согласен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2392

      CSKA57 43 минуты назад

      Да, а ведь Баварии некоторые пророчили победу в ЛЧ... Фанатов ПСЖ с победой!

      0
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      Рейтинг: +3049

      Бомбардиръ 44 минуты назад

      Играли команды, достойные финала ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +771

      DemSerg > Бомбардиръ 38 минут назад

      Да вообще космос, а не игра. Страшно подумать, что было бы с любой командой РПЛ, если бы Бавария выходила на неё с таким же настроем. Бальзам на душу после газмясовской серости.

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