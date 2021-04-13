Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал

«ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира благодаря победе (3:2) в первом матче.

Единственный гол забил форвард мюнхенцев Эрик Чупо-Мотинг. Он забил четвертый мяч в пяти последних матчах ЛЧ. В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги на его счету один гол.

Нападающий «ПСЖ» Неймар пять раз попал в каркас ворот в последних семи играх плей-офф Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграет в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити» – «Боруссия».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 40.

«ПСЖ»: Навас, Гуйе, Кимпембе, Диалло (Баккер, 58), Дагба, Данило, Паредес, Дракслер (Кен, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер, Дэвис (Мусиала, 71), Эрнандес, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Мюллер, Сане, Коман, Чупо-Мотинг (Маринес, 85).

Предупреждения: Дагба, 55; Эррера, 90 – Алаба, 52; Мюллер, 68.

Первый матч: 3:2

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