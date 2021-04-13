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  • Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал

Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал

13 апреля 2021, 23:53
20

«ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира благодаря победе (3:2) в первом матче.

Единственный гол забил форвард мюнхенцев Эрик Чупо-Мотинг. Он забил четвертый мяч в пяти последних матчах ЛЧ. В 18 матчах текущего сезона Бундеслиги на его счету один гол.

Нападающий «ПСЖ» Неймар пять раз попал в каркас ворот в последних семи играх плей-офф Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграет в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити»«Боруссия».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 40.

«ПСЖ»: Навас, Гуйе, Кимпембе, Диалло (Баккер, 58), Дагба, Данило, Паредес, Дракслер (Кен, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер, Дэвис (Мусиала, 71), Эрнандес, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Мюллер, Сане, Коман, Чупо-Мотинг (Маринес, 85).

Предупреждения: Дагба, 55; Эррера, 90 – Алаба, 52; Мюллер, 68.

Первый матч: 3:2

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Бавария
Комментарии (20)
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CSKA57
1618347381
Да, а ведь Баварии некоторые пророчили победу в ЛЧ... Фанатов ПСЖ с победой!
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DeStar
1618347480
псж первый тайм вообще классно играл, неймар конечно... с одной стороны ведь классно матч отыграл, я прям давно его таким не видел, но не забить 1 на 1. а потом в пустые считай тупо промахнуться( потому что никто не мешал ,и даже мяч сильно не летел) это уже беда. Бавария в прошлом матче была лучше в атаке.... ну такой псж и лч взять может ,но впереди, скорее всего, сити... будет мега интересно
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maygli
1618347712
Кто победит Баварию, то выиграет ЛЧ.
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teodogat
1618348290
Бавария чуть не дожала, несмотря на то что раз 5 могли пропустить. Ну понятно, Сане не звезда, хотя во втором тайме смотрелся неплохо уже, я его таким давно не видел ни в бундеслиге, не за Германию. Мюллер тоже мог бы получше сыграть с его опытом, а то в добавленное время мяч под ногой пропускает в центре штрафной... не Мусиале же проявлять себя в такой мясорубке. Ну и Левандовски конечно "помог" команде своим рванием задницы с Адноррой, Горецка стеклянный не вовремя блин.. Гнабри не может не подхватить заразу в ответственный момент. Респект Эрнандесу, может вырастет в великого защитника, да и Боатенг молодец, которого сплавить все хотят. Странно даже что такой результат с таким составом.
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Cules2013
1618348644
Даже не знаю, кто больше отскочил, ПСЖ или Бавария. И те, и другие отрезками имели шансы сильно перевернуть игру. Но ни те, ни другие не смогли. Поэтому скромные 0-1 на табло. Что ни говори, но без Левандовски и Гнабри атака Баварии выглядела не оптимально. Постоянно не хватало как ни удара толкового, так последнего паса. ПСЖ прошёл дальше по делу, даже как-то удивительно. И в атаке мощно смотрелись, хотя реализация курам на смех, и в защите как-то солидно. Не ожидал. Был уверен, что Бавария точно их пройдёт. Особенно в глаза бросалось насколько легко обыгрывались защитники Баварии, и финтами, и рывками скоростными. Почти всё получалось. Если Сити не обделается с БД, то полуфинал обещает быть не менее огненным, а даже более.
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Maxi_7
1618348750
Даже хорошо, что ПСЖ не забил вначале, хотя мог и 3 и 4 уже в первом тайме отгрузить, благодаря этому игра до самого конца смотрелась как на иголках... Бавария, конечно, хороша - это великолепно выстроенный механизм, который будь у них на поле наконечник в виде лучшего игрока мира на данный момент превратился бы из просто качественного немецкого автомобиля в немецкий бетоноукладчик... Да, выше я отдал должное Баварии, но конкретно в этой игре все-таки команда номер один, несмотря на отсутствие забитых мячей был ПСЖ... какой контраст... на фоне механизированной, "бездушной"(в хорошем смысле) Баварии Париж смотрелся невероятно элегантным и стремительным, все эти обыгрыши один в один, все эти взаимодействия на чутье... и только лишь завершение подкачало... Как и ожидалось, матч представлял собой игру в кошки-мышки поочередно и более проворным котом оказался Париж, с чем его и остается поздравить. P.S. Глядя на то, какие сложности испытывала Бавария с четверкой ПСЖ, убегающей в контратаки становится немного страшно за МС, если они конечно пройдут дальше... но если все-таки пройдут, то, надеюсь, всех нас ждет еще один футбольный деликатес из двух игр! Всех с отличным игровым днем!
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portero
1618349024
Жаль что у Баварии игроки отсутствовали нужные... ну когда надо и ПСЖ пройти дальше, в этот раз шанец хороший имеется, у многих команд проблемы в этом году, а ПСЖ самый свеженький среди оставшихся...
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Oldtrafford83
1618377556
Отсутствие Лёвы к сожалению сказалось,жаль.
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alex1951
1618380254
Что бы там ни говорили бы,однако получается ,что Бавария команда - одного игрока. Понесли они утрату (левандовский) ,получи фашист гранату.....)))))
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zigbert
1618418788
Даже с таким составом Бавария чуть не сумела победить по сумме двух игр.
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