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    Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

    23-летний форвард забил восьмой мяч в еврокубках в сезоне-2020/21 и повторил рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне.

    В сезоне-2007/08 рекорд установил нападающий Криштиану Роналду.

    • Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона, став первым английским игроком «МЮ», забившим 8 голов в одном сезоне еврокубков.
    • 23-летний форвард забил 20 голов в 47 матчах текущего сезона.

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    Источник: Squawka

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1753

      ItalianFootball 23 минуты назад

      Классное сравнение, браво. Только Криш в ЛЧ забивал, и они тогда взяли этот трофей.

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