Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

23-летний форвард забил восьмой мяч в еврокубках в сезоне-2020/21 и повторил рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне.

В сезоне-2007/08 рекорд установил нападающий Криштиану Роналду.