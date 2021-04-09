Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).
23-летний форвард забил восьмой мяч в еврокубках в сезоне-2020/21 и повторил рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне.
В сезоне-2007/08 рекорд установил нападающий Криштиану Роналду.
- Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона, став первым английским игроком «МЮ», забившим 8 голов в одном сезоне еврокубков.
- 23-летний форвард забил 20 голов в 47 матчах текущего сезона.
Источник: Squawka