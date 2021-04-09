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  • Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне

Рэшфорд повторил рекорд Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне

9 апреля 2021, 08:54
3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

23-летний форвард забил восьмой мяч в еврокубках в сезоне-2020/21 и повторил рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед» в одном еврокубковом сезоне.

В сезоне-2007/08 рекорд установил нападающий Криштиану Роналду.

  • Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона, став первым английским игроком «МЮ», забившим 8 голов в одном сезоне еврокубков.
  • 23-летний форвард забил 20 голов в 47 матчах текущего сезона.

Источник: Squawka
Лига Европы Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Рэшфорд Маркус
Комментарии (3)
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ItalianFootball
1617952862
Классное сравнение, браво. Только Криш в ЛЧ забивал, и они тогда взяли этот трофей.
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серега кашин
1617955072
криш забивал не каким то гранадам а грандам и мю играл тогда в лч
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zigbert
1618036184
Сравнивать два этих турнира не совсем корректно. По уровню команд, ЛЕ уступает ЛЧ.
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