Зидан может уйти из «Реала» из-за усталости

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, сообщает Sport.es со ссылкой на Telemadrid.

По информации источника, 48-летний специалист может покинуть мадридский клуб из-за физической и моральной усталости.

В контракте француза есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества по своей инициативе.