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    Зидан может уйти из «Реала» из-за усталости

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, сообщает Sport.es со ссылкой на Telemadrid.

    По информации источника, 48-летний специалист может покинуть мадридский клуб из-за физической и моральной усталости.

    В контракте француза есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества по своей инициативе.

    • Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • Мадридцы идут на третьем месте в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» на три очка.
    • В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда дома победила «Ливерпуль» со счетом 3:1, ответная встреча – в среду.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10615

      DeStar 23 минуты назад

      ну нет ,че за причина(

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