Зидан может уйти из «Реала» из-за усталости

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста, сообщает Sport.es со ссылкой на Telemadrid.
По информации источника, 48-летний специалист может покинуть мадридский клуб из-за физической и моральной усталости.
В контракте француза есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества по своей инициативе.
- Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
- Мадридцы идут на третьем месте в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» на три очка.
- В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда дома победила «Ливерпуль» со счетом 3:1, ответная встреча – в среду.
Источник: Sport.es