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  • Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Баварию» в матче с пятью голами, Мбаппе сделал дубль

Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Баварию» в матче с пятью голами, Мбаппе сделал дубль

7 апреля 2021, 23:53
40

«ПСЖ» обыграл «Баварию» (3:2) на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Он забил восемь голов в четырех последних матчах Лиги чемпионов.

«Бавария» впервые проиграла в Лиге чемпионов под руководством Ханса-Дитера Флика. До этого было 15 побед и одна ничья в 16 матчах.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 3; 0:2 – Маркиньос, 28; 1:2 – Шупо-Мотинг, 37; 2:2 – Мюллер, 60; 2:3 – Мбаппе, 68.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка (Дэвис, 33), Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Гуйе, Данило, Дракслер, Ди Мария (Кен, 71), Неймар (Рафинья, 90), Мбаппе.

Предупреждения: Эрнандес, 35; Киммих, 70; Боатенг, 72; Шупо-Мотинг, 89 – Дракслер, 62.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария ПСЖ
Комментарии (40)
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knikos
1617829038
Абалдеть , кто бы мог подумать ! Но всё по делу . Мбаппе - монстр , Неймар - красава ! Навас - крутой кипер !
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GoLenaStop
1617829095
Бавария не смогла закидать шапками ПСЖ!!! ПСЖ, спасибо за победу! 5.5х прошёл!!! Погода подвела, но это -ФУТБОЛ! Интрига!
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VVM1964
1617829127
Да матч - супер , но думаю окончательно хоронить Баварию рано .
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Красногорск_Фан
1617829138
Как сказал комментатор - игра войдет в историю Лиги чемпионов. Матч реально огонь!! Спасибо командам! Интрига, сюжет, игра пятками, супер техника. Смотрел не отрываясь! Через неделю ждем продолжения!
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JTherry
1617829578
матч классный, невероятный футбол! Мбаппе - гениальный игрок! ответный матч будет тоже интересен, Бавария просто так не сдаст матч ПСЖ... без Левандовского было трудно играть, Бавария без него - "не то"...(
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Cules2013
1617830394
По итогу можно сказать, что игра равная и ПСЖ победил благодаря хорошей игре Наваса, ошибке Нойера и отсутствию Левандовски. Но Париж был очень близко к 3-0, и это капец как неожиданно. Я думал, что их Бавария просто размажет, а чуть не вышло наоборот. Что у немцев с защитой? Проходной двор какой-то.
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DeStar
1617831160
хз, бавария атаковала не плохо. так что вера в её победу все еще есть. Псж реализовывает моменты здорово, 3ий гол можно считать из ничего, т.е боатенег уже казалось бы закрыл для удара.. а мбаппе мастер конечно зарешал
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DOCTOR PENALTY
1617831578
Цунами разбилась о стену Парижа! Редкая по огню игра.
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portero
1617871468
У парижан очереднойшанс пройти дальше... надеюсь они его опять провалят, но голы в гостях это серьезно.
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zigbert
1617874202
Для простого обывателя интересный получился матч. Заинтересованные стороны сейчас подытоживают все "за" и "против". У ПСЖ хороший шанс выиграть противостояние. Но с Баварией шутить не стоит, она наверняка даст бой в Париже.
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