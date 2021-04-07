Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Баварию» в матче с пятью голами, Мбаппе сделал дубль

«ПСЖ» обыграл «Баварию» (3:2) на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Он забил восемь голов в четырех последних матчах Лиги чемпионов.

«Бавария» впервые проиграла в Лиге чемпионов под руководством Ханса-Дитера Флика. До этого было 15 побед и одна ничья в 16 матчах.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 3; 0:2 – Маркиньос, 28; 1:2 – Шупо-Мотинг, 37; 2:2 – Мюллер, 60; 2:3 – Мбаппе, 68.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка (Дэвис, 33), Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Гуйе, Данило, Дракслер, Ди Мария (Кен, 71), Неймар (Рафинья, 90), Мбаппе.

Предупреждения: Эрнандес, 35; Киммих, 70; Боатенг, 72; Шупо-Мотинг, 89 – Дракслер, 62.

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