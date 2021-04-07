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    Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Баварию» в матче с пятью голами, Мбаппе сделал дубль

    «ПСЖ» обыграл «Баварию» (3:2) на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Дубль оформил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Он забил восемь голов в четырех последних матчах Лиги чемпионов.

    «Бавария» впервые проиграла в Лиге чемпионов под руководством Ханса-Дитера Флика. До этого было 15 побед и одна ничья в 16 матчах.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Бавария – ПСЖ – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 3; 0:2 – Маркиньос, 28; 1:2 – Шупо-Мотинг, 37; 2:2 – Мюллер, 60; 2:3 – Мбаппе, 68.

    «Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка (Дэвис, 33), Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

    «ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Гуйе, Данило, Дракслер, Ди Мария (Кен, 71), Неймар (Рафинья, 90), Мбаппе.

    Предупреждения: Эрнандес, 35; Киммих, 70; Боатенг, 72; Шупо-Мотинг, 89 – Дракслер, 62.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2021 23:53
    Комментарии34
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      Рейтинг: +20562

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Цунами разбилась о стену Парижа! Редкая по огню игра.

      0
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      Рейтинг: +10611

      DeStar 13 минут назад

      хз, бавария атаковала не плохо. так что вера в её победу все еще есть. Псж реализовывает моменты здорово, 3ий гол можно считать из ничего, т.е боатенег уже казалось бы закрыл для удара.. а мбаппе мастер конечно зарешал

      3
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      Рейтинг: +11626

      Cules2013 26 минут назад

      По итогу можно сказать, что игра равная и ПСЖ победил благодаря хорошей игре Наваса, ошибке Нойера и отсутствию Левандовски. Но Париж был очень близко к 3-0, и это капец как неожиданно. Я думал, что их Бавария просто размажет, а чуть не вышло наоборот. Что у немцев с защитой? Проходной двор какой-то.

      4
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      Рейтинг: +6767

      GoLenaStop 33 минуты назад

      Обратите внимание - неожиданные качественные дальние удары приносят успех, а не заход всеми игроками с мячом в ворота...
      Хорошего футбола!!!

      1
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      Рейтинг: +11626

      Cules2013 > GoLenaStop 29 минут назад

      где ж ты там дальние удары увидел-то в этом матче?))) все голы пришли из штрафной, из неё же и прочие опасные удары совершались.

      2
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      Рейтинг: +12534

      JTherry 40 минут назад

      матч классный, невероятный футбол! Мбаппе - гениальный игрок! ответный матч будет тоже интересен, Бавария просто так не сдаст матч ПСЖ... без Левандовского было трудно играть, Бавария без него - "не то"...(

      4
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      Рейтинг: +3672

      TOMSON 42 минуты назад

      Матч очень крутой. Он крут ровно на столько, на сколько туп комментатор. Какую же хрень он нёс, особенно про голевые передачи и голубя! Я понимаю, когда условные Амкар Томь комментируешь не знать что сказать.. Но тут же... Реально как от себя начинает что-то говорить, ни мысли интересной, ни юмора, ни понимания...

      2
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      Рейтинг: +15050

      alarm 44 минуты назад

      мля, губерниевское рыло вылезло сразу после игры. ща с ловчевым будет анализ игры проводить. не не издец ли, а?

      0
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      Рейтинг: +2634

      neveldomha 44 минуты назад

      Надарили немцы парижанам на год вперёд.

      2
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      Рейтинг: +190

      BlackMurderDeco 47 минут назад

      Бавария забила оба головой, так что результат подач есть, я сбился со счета угловых, да и странная рука в конце, или варом пользуются для отмазки? Испанский гомосек судил, все ясно, да и моментов у Баварии намного больше

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      Рейтинг: -1001

      СуперПАВ9 > BlackMurderDeco 47 минут назад

      Гудбай

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      Рейтинг: +7237

      knikos > BlackMurderDeco 46 минут назад

      Бавария головой забила , потому что Маркиньес ушёл с поля . при нём шансов не было .

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      Рейтинг: +190

      BlackMurderDeco > knikos 44 минуты назад

      Да да да, Бавария в финале как забила , даже с маркинесем)

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      Рейтинг: -1001

      СуперПАВ9 > BlackMurderDeco 38 минут назад

      Ой не воняй

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      Рейтинг: +7237

      knikos > BlackMurderDeco 11 минут назад

      Ты мой коммент внимательно прочёл , я написал ...головой !!!

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      Рейтинг: +749

      tushkanlz 47 минут назад

      Пенальти был,судья накосячил. Немцам не повезло,точнее надо бить,точнее. Роберта не хватало явно...

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      Рейтинг: +7237

      knikos > tushkanlz 45 минут назад

      Ну так и на Неймаре в первом тайме тоже пеналь был .

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      Рейтинг: +749

      tushkanlz > knikos 35 минут назад

      если там 100%, то здесь 200%.

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