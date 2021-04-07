Шварц – о матче с «Крыльями Советов»: «Не секрет, что «Динамо» является фаворитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнение о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

— Мы ждeм интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки.

— «Крылья» выступают в ФНЛ. Можно ли считать «Динамо» фаворитом в этом матче?

— Не секрет, что «Динамо» является фаворитом в данном противостоянии. Но нужно доказывать свою силу на футбольном поле.

— Вы, вероятно, уже посмотрели несколько матчей «Крыльев». Не сложилось ли у вас впечатление, что это команда уровня Премьер-лиги?

— У них очень хорошая команда. Я посмотрел достаточно много игр и получил представление об этой команде. Я видел все мячи, которые она забила и пропустила. Нам важно будет показать свои лучшие качества и ту игру, на которую мы способны.

— Нападающий Иван Сергеев забил уже 32 гола в этом розыгрыше ФНЛ. Планируете ли использовать персональную защиту против него или не будете отступать от своих принципов?

— Мы не планируем играть против него персонально. Для нас важно показать хорошую командную оборону и надeжно сыграть в своей штрафной площади.