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    Шварц – о матче с «Крыльями Советов»: «Не секрет, что «Динамо» является фаворитом»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнение о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

    — Мы ждeм интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки.

    — «Крылья» выступают в ФНЛ. Можно ли считать «Динамо» фаворитом в этом матче?

    — Не секрет, что «Динамо» является фаворитом в данном противостоянии. Но нужно доказывать свою силу на футбольном поле.

    — Вы, вероятно, уже посмотрели несколько матчей «Крыльев». Не сложилось ли у вас впечатление, что это команда уровня Премьер-лиги?

    — У них очень хорошая команда. Я посмотрел достаточно много игр и получил представление об этой команде. Я видел все мячи, которые она забила и пропустила. Нам важно будет показать свои лучшие качества и ту игру, на которую мы способны.

    — Нападающий Иван Сергеев забил уже 32 гола в этом розыгрыше ФНЛ. Планируете ли использовать персональную защиту против него или не будете отступать от своих принципов?

    — Мы не планируем играть против него персонально. Для нас важно показать хорошую командную оборону и надeжно сыграть в своей штрафной площади.

    • «Крылья Советов» примут «Динамо» завтра, 8 апреля.
    • Начало матча – в 17:30 мск.

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    Источник: сайт «Динамо»

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