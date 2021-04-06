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    Кандидат в президенты «Реала» Рикельме намерен вернуть Роналду и пригласить Клоппа

    Энрике Рикельме, кандидат в президенты мадридского «Реала», выступил со своими планами. Например, в случае избрания он не намерен оставлять главным тренером Зинедина Зидана.

    «Зидан – не мой тренер. Мы думаем о другой стратегии. Мне очень нравится Юрген Клопп.

    Мы намерены вернуть Криштиану Роналду. Он важен для футбола и клуба», – сказал Рикельме.

    • О планах провести президентские выборы на прошлой неделе сообщил Флорентино Перес, нынешний руководитель «Реала».
    • Перес возглавляет клуб с 2009 года.
    • «Реал» идет в Примере 3-м.

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    Источник: COPE

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      Venom888 12 минут назад

      М-да, видимо придет разваливать клуб ...

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      Рейтинг: +10603

      DeStar 59 минут назад

      начал за здравие, окончил за упокой. После фразы про зидана - он пойдет в задницу сразу.
      Хотя честно скажу, что после зидана я был бы рад видеть больше всего именно клоппа.
      А вот роналду уже не нужен. Какой толк? на год вернуть? бред, надо покупать мбаппе стараться, он по любому из псж свалит, и остаётся вопрос куда

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      Рейтинг: +20557

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Смелый и хороший план.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Snek 1 час назад

      Видимо, не станет он президентом, планы у него не ахти...
      1. Зидана любят в Реале;
      2. Роналду уже слишком стар.

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