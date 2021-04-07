Кандидат в президенты «Реала» Рикельме намерен вернуть Роналду и пригласить Клоппа

Энрике Рикельме, кандидат в президенты мадридского «Реала», выступил со своими планами. Например, в случае избрания он не намерен оставлять главным тренером Зинедина Зидана.
«Зидан – не мой тренер. Мы думаем о другой стратегии. Мне очень нравится Юрген Клопп.
Мы намерены вернуть Криштиану Роналду. Он важен для футбола и клуба», – сказал Рикельме.
- О планах провести президентские выборы на прошлой неделе сообщил Флорентино Перес, нынешний руководитель «Реала».
- Перес возглавляет клуб с 2009 года.
- «Реал» идет в Примере 3-м.
Источник: COPE