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    Президент «Наполи»: «Согласен со словами Гвардиолы о том, что УЕФА и ФИФА убивают игроков»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал УЕФА и ФИФА из-за загруженного календаря в текущем сезоне.

    «Полностью согласен со словами Гвардиолы. Нельзя игнорировать национальные соревнования и их болельщиков. Пеп говорит правильные вещи: «Слишком много матчей, УЕФА и ФИФА убивают игроков».

    Я говорю об этом с тех пор, как начал интересоваться футболом! Наконец-то появился умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола», – написал Де Лаурентис в твиттере.

    Гвардиола – о календаре: «Никто не думает об игроках. Они не роботы. Все отстояли свой бизнес»

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    Источник: твиттер Аурелио Де Лаурентиса

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