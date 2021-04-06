Президент «Наполи»: «Согласен со словами Гвардиолы о том, что УЕФА и ФИФА убивают игроков»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал УЕФА и ФИФА из-за загруженного календаря в текущем сезоне.

«Полностью согласен со словами Гвардиолы. Нельзя игнорировать национальные соревнования и их болельщиков. Пеп говорит правильные вещи: «Слишком много матчей, УЕФА и ФИФА убивают игроков».

Я говорю об этом с тех пор, как начал интересоваться футболом! Наконец-то появился умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола», – написал Де Лаурентис в твиттере.

Гвардиола – о календаре: «Никто не думает об игроках. Они не роботы. Все отстояли свой бизнес»