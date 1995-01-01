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    Football Italia: «Интер» хочет продлить контракт с Конте. Его зарплата увеличится до 13,5 миллионов

    «Интер» хочет продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте, соглашение с которым истекает летом 2022 года.

    По информации Football Italia, «Интер» начнет переговоры с тренером в конце сезона. Летом зарплата 51-летнего итальянца вырастет с 12 до 13,5 миллионов евро.

    Также сообщается, что миланский клуб обсудит с Конте будущее десяти футболистов. Ожидается, что в летнее трансферное окно «Интер» подпишет нового нападающего.

    • «Интер» лидирует в Серии А.
    • Конте тренирует миланцев с 2019 года.

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    Источник: Football Italia

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