Football Italia: «Интер» хочет продлить контракт с Конте. Его зарплата увеличится до 13,5 миллионов

«Интер» хочет продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте, соглашение с которым истекает летом 2022 года.

По информации Football Italia, «Интер» начнет переговоры с тренером в конце сезона. Летом зарплата 51-летнего итальянца вырастет с 12 до 13,5 миллионов евро.

Также сообщается, что миланский клуб обсудит с Конте будущее десяти футболистов. Ожидается, что в летнее трансферное окно «Интер» подпишет нового нападающего.