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  • Экс-игрока сборной Колумбии Виафару приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-игрока сборной Колумбии Виафару приговорили к 11 годам тюрьмы

4 апреля 2021, 18:58

Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара получил 11 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Он занимался контрабандой запрещенных веществ в США, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на The Dallas Morning News.

Виафара признан виновным в перевозке кокаина в Техас в особо крупном размере. Спортсмен был в сговоре с преступной группировкой.

Приговор вынес федеральный суд Техаса. По делу Виафары реальные сроки получили и другие фигуранты.

  • Ранее Виафара подвергался аресту за вождение в нетрезвом виде.
  • Виафара – обладатель Кубка Либертадорес-2004 в составе «Онсе Кальдас».и трехкратный чемпион Колумбии.
  • За национальную команду полузащитник выступал с 2003-го по 2010 год. Провел 43 матча и забил гол.

Источник: «Матч ТВ»
Весь мир Колумбия
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