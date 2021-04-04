Экс-игрока сборной Колумбии Виафару приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара получил 11 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Он занимался контрабандой запрещенных веществ в США, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на The Dallas Morning News.
Виафара признан виновным в перевозке кокаина в Техас в особо крупном размере. Спортсмен был в сговоре с преступной группировкой.
Приговор вынес федеральный суд Техаса. По делу Виафары реальные сроки получили и другие фигуранты.
- Ранее Виафара подвергался аресту за вождение в нетрезвом виде.
- Виафара – обладатель Кубка Либертадорес-2004 в составе «Онсе Кальдас».и трехкратный чемпион Колумбии.
- За национальную команду полузащитник выступал с 2003-го по 2010 год. Провел 43 матча и забил гол.
Источник: «Матч ТВ»