«ПСЖ» может летом продать Мбаппе за 120-150 миллионов

Деньги правят миром! Месси, Рональду уже миллиардеры... Великий Марадонна выходит играл за какие-то копейки)))
Руководство «ПСЖ» недовольно позицией нападающего Килиана Мбаппе, который до сих пор не определился со своим будущим.
Клуб сделал предложение 22-летнему футболисту о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года, однако тот не спешит давать ответ.
В связи с этим «ПСЖ» рассматривает вариант с продажей форварда летом за сумму от 120 до 150 миллионов евро. Парижане опасаются, что игрок отработает до конца свое соглашение и уйдет на правах свободного агента.
- В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 9 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость француза – 180 миллионов евро.