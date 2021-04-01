«ПСЖ» может летом продать Мбаппе за 120-150 миллионов

Руководство «ПСЖ» недовольно позицией нападающего Килиана Мбаппе, который до сих пор не определился со своим будущим.

Клуб сделал предложение 22-летнему футболисту о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года, однако тот не спешит давать ответ.

В связи с этим «ПСЖ» рассматривает вариант с продажей форварда летом за сумму от 120 до 150 миллионов евро. Парижане опасаются, что игрок отработает до конца свое соглашение и уйдет на правах свободного агента.