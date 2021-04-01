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    «ПСЖ» может летом продать Мбаппе за 120-150 миллионов

    Руководство «ПСЖ» недовольно позицией нападающего Килиана Мбаппе, который до сих пор не определился со своим будущим.

    Клуб сделал предложение 22-летнему футболисту о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года, однако тот не спешит давать ответ.

    В связи с этим «ПСЖ» рассматривает вариант с продажей форварда летом за сумму от 120 до 150 миллионов евро. Парижане опасаются, что игрок отработает до конца свое соглашение и уйдет на правах свободного агента.

    • В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 9 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость француза – 180 миллионов евро.

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    Источник: Le Parisien

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    01.04.2021 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1003

      serglider 1 час назад

      Деньги правят миром! Месси, Рональду уже миллиардеры... Великий Марадонна выходит играл за какие-то копейки)))

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