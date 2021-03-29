Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Токио. Он будет размышлять о своем будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался ехать на Олимпийские игры в Токио.
По информации Le Parisien, 22-летний француз отказался от участия в футбольном олимпийском турнире из-за плотного графика. Ожидает, что Мбаппе потратит свободное время на размышления о своем будущем.
- Турнир пройдет с 21 июля по 7 августа 2021 года.
- В нем смогут принять участие футболисты, родившиеся раньше 1 января 1997 года.
- Каждая сборная сможет заявить трех футболистов, родившихся позже этой даты.
Источник: Le Parisien