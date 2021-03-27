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    Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Токио. Он будет размышлять о своем будущем

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался ехать на Олимпийские игры в Токио.

    По информации Le Parisien, 22-летний француз отказался от участия в футбольном олимпийском турнире из-за плотного графика. Ожидает, что Мбаппе потратит свободное время на размышления о своем будущем.

    • Турнир пройдет с 21 июля по 7 августа 2021 года.
    • В нем смогут принять участие футболисты, родившиеся раньше 1 января 1997 года.
    • Каждая сборная сможет заявить трех футболистов, родившихся позже этой даты.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10576

      DeStar 17 минут назад

      да просто слился с не нужного турнира, не дурак видимо, а то получают травмы в не нужных матчах...

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      Рейтинг: +2105

      Mister_Tomsk 31 минуту назад

      да он головой уже в реале. если туда вернется криш. бенз впереди, криш слева, киля справа. мощнейшее трио.

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