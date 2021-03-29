Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Токио. Он будет размышлять о своем будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался ехать на Олимпийские игры в Токио.

По информации Le Parisien, 22-летний француз отказался от участия в футбольном олимпийском турнире из-за плотного графика. Ожидает, что Мбаппе потратит свободное время на размышления о своем будущем.