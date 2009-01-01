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    Бувач: «Не удивлен тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач поделился мнением об игре воспитанников клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

    «Есть очень интересные ребята, но всe покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлeн тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всe, что им нужно, – продолжать в том же духе», – сказал Бувач.

    • «Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
    • Захарян провел за первую команду москвичей 6 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. В активе Тюкавина 3 гола и 1 результативная передача в 9 играх.
    • Оба футболиста дебютировали за основу «Динамо» в текущем сезоне.

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    Источник: «Чемпионат»

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