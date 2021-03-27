Бувач: «Не удивлен тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач поделился мнением об игре воспитанников клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

«Есть очень интересные ребята, но всe покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлeн тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всe, что им нужно, – продолжать в том же духе», – сказал Бувач.