Бувач: «Не удивлен тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач поделился мнением об игре воспитанников клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
«Есть очень интересные ребята, но всe покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлeн тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всe, что им нужно, – продолжать в том же духе», – сказал Бувач.
- «Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
- Захарян провел за первую команду москвичей 6 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. В активе Тюкавина 3 гола и 1 результативная передача в 9 играх.
- Оба футболиста дебютировали за основу «Динамо» в текущем сезоне.
Источник: «Чемпионат»