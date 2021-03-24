Правнук Муссолини подписал профессиональный контракт с «Лацио» на три года

Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с «Лацио» на три года. 18-летний футболист играет на позиции правого защитника.
«Рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с «Лацио». Счастлив, что проведу еще три года в этой футболке», – написал Муссолини в инстаграме.
- Прадед Романо – один из основателей итальянского фашизма.
- Считается, что Бенито Муссолини болел именно за «Лацио».
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Источник: инстаграм Романо Флориани Муссолини