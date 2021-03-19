Агент Сафонов: «Если бы в «Динамо» был российский тренер, Тюкавин еще года два ждал бы дебюта»

В подтверждение выбор состава усатым пнем - ставка на "пенсионеров".
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отметил роль главного тренера Сандро Шварца в становлении футболиста. Игрок дебютировал при немце.
– Костя пашет на тренировках. Плюс он очень талантлив. Главное, не поймать сейчас звезду. Но, думаю, отец не даст этого сделать.
– Популярное мнение – при российском тренере Тюкавин и Арсен Захарян вряд ли бы сейчас играли.
– Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.
- 18-летний Тюкавин провел в сезоне РПЛ 8 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
- Тюкавин – уроженец Котласа (Архангельская область).
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.