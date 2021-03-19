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  • Агент Сафонов: «Если бы в «Динамо» был российский тренер, Тюкавин еще года два ждал бы дебюта»

Агент Сафонов: «Если бы в «Динамо» был российский тренер, Тюкавин еще года два ждал бы дебюта»

19 марта 2021, 19:46
13

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отметил роль главного тренера Сандро Шварца в становлении футболиста. Игрок дебютировал при немце.

– Костя пашет на тренировках. Плюс он очень талантлив. Главное, не поймать сейчас звезду. Но, думаю, отец не даст этого сделать.

– Популярное мнение – при российском тренере Тюкавин и Арсен Захарян вряд ли бы сейчас играли.

– Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.

  • 18-летний Тюкавин провел в сезоне РПЛ 8 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
  • Тюкавин – уроженец Котласа (Архангельская область).
  • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (13)
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polt
1616176361
В подтверждение выбор состава усатым пнем - ставка на "пенсионеров".
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m40
1616177848
Может был, а может не был. А может при другом иностранном тренере у него шансов не было вообще. Зависит от конкретного человека, а не его национальной принадлежности. Дурацкое заявление.
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Из Твери Леха
1616178314
Все так. Молодым - дорогу, зажравшихся пенсов - на покой.
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Skull_Boy
1616179484
100%
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Кузьмич на трибуне
1616180989
Найти свою команду-это здорово, а вот найти своего тренера??? Достаточно вспомнить, сколько Жозе Мауринье гнобил на лавке Де Брюйне. Найти своего тренера-это счастье.
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serglider
1616183141
Удачный дебют - это хорошо! Только высокий игровой уровень нужно теперь показывать в каждом матче! А у нас чуть "зазвездился" и с разу сдулся))) Чалов, Игнатьев, Комличенко, Шапи... где Сафонов? После яркой игры в начале карьеры, теперь показывают серый, заурядный футбол. Из многообещающих ни как не могут вырасти в выдающиеся.
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portero
1616183763
Стабильности нехватает пока Динамо... Но Шварц дает надежду ...
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Hektor 84
1616244934
А может быть и не дождался бы. Или после допустим не удачного дебюта был бы списан как не пригодный.
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