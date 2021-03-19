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    Агент Сафонов: «Если бы в «Динамо» был российский тренер, Тюкавин еще года два ждал бы дебюта»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отметил роль главного тренера Сандро Шварца в становлении футболиста. Игрок дебютировал при немце.

    – Костя пашет на тренировках. Плюс он очень талантлив. Главное, не поймать сейчас звезду. Но, думаю, отец не даст этого сделать.

    – Популярное мнение – при российском тренере Тюкавин и Арсен Захарян вряд ли бы сейчас играли.

    – Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.

    • 18-летний Тюкавин провел в сезоне РПЛ 8 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • Тюкавин – уроженец Котласа (Архангельская область).
    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4261

      polt 5 минут назад

      В подтверждение выбор состава усатым пнем - ставка на "пенсионеров".

      1
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      Рейтинг: +5849

      житель СПб > polt 2 минуты назад

      А может тогда Шварца - в тренеры сборной?

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