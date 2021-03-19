Агент Сафонов: «Если бы в «Динамо» был российский тренер, Тюкавин еще года два ждал бы дебюта»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отметил роль главного тренера Сандро Шварца в становлении футболиста. Игрок дебютировал при немце.

– Костя пашет на тренировках. Плюс он очень талантлив. Главное, не поймать сейчас звезду. Но, думаю, отец не даст этого сделать.

– Популярное мнение – при российском тренере Тюкавин и Арсен Захарян вряд ли бы сейчас играли.

– Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера.