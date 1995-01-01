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    Журналист Скира: «Зарплата Модрича по новому контракту сократится на 15%»

    Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич близки к продлению соглашения. Оно истекает летом.

    «Стороны все ближе и ближе к новому контракту до конца сезона-2021/22. Зарплата сократится на 15%», – написал Николо Скира.

    • Другой инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что контракт уже продлен.
    • Модрич выступает за испанский клуб с лета 2012 года.
    • В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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