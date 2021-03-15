Журналист Скира: «Зарплата Модрича по новому контракту сократится на 15%»

Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич близки к продлению соглашения. Оно истекает летом.
«Стороны все ближе и ближе к новому контракту до конца сезона-2021/22. Зарплата сократится на 15%», – написал Николо Скира.
- Другой инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что контракт уже продлен.
- Модрич выступает за испанский клуб с лета 2012 года.
- В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.