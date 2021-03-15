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  • Пеле признал, что Роналду побил его рекорд по голам в официальных матчах

Пеле признал, что Роналду побил его рекорд по голам в официальных матчах

15 марта 2021, 08:55
9

Бывший игрок сборной Бразилии Пеле отреагировал на заявление нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что он стал новым мировым рекордсменом по числу голов в официальных играх.

«Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять.

Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет», – написал Пеле в инстаграме.

  • Роналду забил за карьеру 770 мячей.
  • В активе Пеле числится 767 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Пеле
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Пеле
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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БарселонаНавсегда
1615790089
Это так круто!!!
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"supermax"
1615791006
Ну разве не прекрасные слова))... Достаточно трогательный момент в истории футбола))... Круто быть свидетелем такого проявления дружбы и уважения сквозь несколько футбольных поколений))
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nelez
1615791118
Пеле был крутым.А Роналду еще круче
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filosof sparty
1615791351
Достойные слова достойных людей!
Ответить
Aldo.CSKA
1615795170
Как круто, что мы можем всё это видеть вживую! Две легенды, красивые слова!
Ответить
Nayturs
1615801686
Примерно 50 лет никто не мог обойти Пеле, сейчас это произошло. Я думаю рекорд Роналду продержится не меньше, учитывая как то, насколько сейчас прогрессировал футбол, а это значит многие из нас уже не узнают, что рекорд Роналду побит
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