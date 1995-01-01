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    Пеле признал, что Роналду побил его рекорд по голам в официальных матчах

    Бывший игрок сборной Бразилии Пеле отреагировал на заявление нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что он стал новым мировым рекордсменом по числу голов в официальных играх.

    «Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

    Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять.

    Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет», – написал Пеле в инстаграме.

    • Роналду забил за карьеру 770 мячей.
    • В активе Пеле числится 767 голов.

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    Источник: Инстаграм Пеле

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4686

      filosof sparty 35 минут назад

      Достойные слова достойных людей!

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      Рейтинг: +389

      nelez 39 минут назад

      Пеле был крутым.А Роналду еще круче

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      Рейтинг: +6102

      "supermax" 40 минут назад

      Ну разве не прекрасные слова))... Достаточно трогательный момент в истории футбола))... Круто быть свидетелем такого проявления дружбы и уважения сквозь несколько футбольных поколений))

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      Рейтинг: +58

      БарселонаНавсегда 56 минут назад

      Это так круто!!!

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