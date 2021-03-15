Пеле признал, что Роналду побил его рекорд по голам в официальных матчах

Бывший игрок сборной Бразилии Пеле отреагировал на заявление нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что он стал новым мировым рекордсменом по числу голов в официальных играх.

«Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять.

Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет», – написал Пеле в инстаграме.

Роналду забил за карьеру 770 мячей.

В активе Пеле числится 767 голов.