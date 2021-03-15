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  • Роналду объявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах

Роналду объявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах

15 марта 2021, 07:42
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме, в котором объявил себя новым мировым рекордсменом по числу голов в официальных играх.

36-летний португалец превзошел достижение легендарного бразильца Пеле.

«В последние несколько недель было много новостей со статистикой, в которых меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных матчах. Я благодарен за это признание, но до сегодняшнего матча не признавал этот рекорд. Пришло время объяснить, почему.

Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя девять мячей за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто переписать историю ради наших интересов.

Сегодня, когда я достигаю отметки в 770 официальных голов за карьеру, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет футболиста, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Спасибо всем, кто поучаствовал в этом удивительном путешествии со мной. Моим одноклубникам, соперникам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.

Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения.Будущее впереди, а «Ювентусу» и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!» – написал Роналду.

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Источник: Инстаграм Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Пеле
Комментарии (6)
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Grag
1615783514
Красиво сказано.
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Fusballer
1615786491
При этом не ни одного гола в РПЛ - позорище! К тому же Дзюба давно побил все мыслимые и не мыслимые рекорды!
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JTherry
1615789477
красиво сказал, Роналду, и с большим уважением к достижениям Пеле, так и поступают настоящие большие спортсмены! учитывая, что Роналду еще продолжает играть в футбол, он установит новые рекорды, ведь его "история далека от завершения"...
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filosof sparty
1615791565
Как же нам свезло видеть это всё вживую!!!
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Venom888
1615810041
Молодец! Показывают результаты не смотря ни на что.
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