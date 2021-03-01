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    Флик не собирается уходить в сборную Германии

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на слухи, что он может возглавить сборную Германии.

    «Понятно, что сейчас это важная тема. Поэтому выскажу свое мнение. Я провел очень хорошее и успешное время в сборной, особенно работая помощником Лева. Он прекрасный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.

    То же самое происходит и сейчас в «Баварии». У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, есть отличный персонал. У меня контракт до 2023 года, и я хочу продолжать успешно работать в «Баварии» и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем», – сказал Флик.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11459

      Cules2013 14 минут назад

      Рано уходить. Может ещё насобирать трофеев с Баварией, пока она на пике формы. А потом можно уже и в сборную, за новыми вызовами, за новыми титулами.

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