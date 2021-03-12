Флик не собирается уходить в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на слухи, что он может возглавить сборную Германии.

«Понятно, что сейчас это важная тема. Поэтому выскажу свое мнение. Я провел очень хорошее и успешное время в сборной, особенно работая помощником Лева. Он прекрасный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.

То же самое происходит и сейчас в «Баварии». У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, есть отличный персонал. У меня контракт до 2023 года, и я хочу продолжать успешно работать в «Баварии» и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем», – сказал Флик.