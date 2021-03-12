Флик не собирается уходить в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на слухи, что он может возглавить сборную Германии.
«Понятно, что сейчас это важная тема. Поэтому выскажу свое мнение. Я провел очень хорошее и успешное время в сборной, особенно работая помощником Лева. Он прекрасный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.
То же самое происходит и сейчас в «Баварии». У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, есть отличный персонал. У меня контракт до 2023 года, и я хочу продолжать успешно работать в «Баварии» и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем», – сказал Флик.
- Во вторник стало известно, что Лев покинет сборную Германии после Евро-2020.
- По информации Bild, главные претенденты на должность тренера немецкой национальной команды – Флик и Юрген Клопп из «Ливерпуля».
- Готов возглавить сборную Ральф Рангник.
Источник: Официальный сайт «Баварии»