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    Рангник готов возглавить сборную Германии

    Ральф Рангник ответил на вопрос о возможности стать главным тренером сборной Германии.

    Во вторник стало известно, что команду после Евро-2020 покинет Йоахим Лев, возглавляющий ее уже 14,5 лет.

    «Такая работа не может быть безразличной. В принципе я много чего допускаю, но дело в своевременности. Сейчас я свободен. Но если из Немецкого футбольного союза мне позвонят, когда я буду занят, то будет уже поздно», – сказал 62-летний специалист.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7603

      Вомбат 2 часа назад

      Хуже, чем нынешний Лев, он точно не будет. Мало кто из тренеров может быть хуже, чем такой Лев.

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