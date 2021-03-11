Рангник готов возглавить сборную Германии

Ральф Рангник ответил на вопрос о возможности стать главным тренером сборной Германии.
Во вторник стало известно, что команду после Евро-2020 покинет Йоахим Лев, возглавляющий ее уже 14,5 лет.
«Такая работа не может быть безразличной. В принципе я много чего допускаю, но дело в своевременности. Сейчас я свободен. Но если из Немецкого футбольного союза мне позвонят, когда я буду занят, то будет уже поздно», – сказал 62-летний специалист.
- Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
- Ранее сообщалось, что главные претенденты на должность тренера немецкой сборной – Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Источник: Goal.com