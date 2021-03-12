Шварц – перед дерби «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не стал говорить о страхе перед соперником, но мы его уважаем»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я бы не стал говорить о страхе перед «Спартаком». Мы его уважаем и понимаем, какой хороший матч он провeл с «Краснодаром» (6:1). Это не удивительно, потому что у них отличные футболисты. Для нас будет важно проявить свои лучшие качества, как и в матче на Кубок. Ждeм игру», – сказал Шварц.

«Динамо» примет «Спартак» в субботу, 13 марта.

Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» идет в РПЛ на пятом месте, «Спартак» – на третьем.

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