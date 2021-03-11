Calciomercato: «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» прошлым летом отказались покупать Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог сменить команду еще прошлым летом, пишет Calciomercato со ссылкой на журналиста La Repubblica Эмануэле Гамбу.

По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но те ответили отказом.