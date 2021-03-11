Calciomercato: «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» прошлым летом отказались покупать Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог сменить команду еще прошлым летом, пишет Calciomercato со ссылкой на журналиста La Repubblica Эмануэле Гамбу.
По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но те ответили отказом.
- В текущем сезоне 36-летний форвард провел за «Ювентус» 32 матча, забил 27 голов и сделал четыре ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Туринцы могут продать Роналду за 60 миллионов евро.
Источник: Calciomercato