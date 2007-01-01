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    Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар навсегда останутся у нас»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халайфи прокомментировал выход парижского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – повод для гордости. Если честно, я уже забыл, что было четыре года назад.

    История останется историей, но мы сыграли великолепно и прошли великую «Барселону». Мы невероятно счастливы.

    Мбаппе и Неймар – футболисты «ПСЖ», и останутся ими навсегда», – цитирует Аль-Халайфи L’Equipe.

    • «ПСЖ» прошел «Барселону» в ЛЧ впервые за 26 лет.
    • «Барса» дома уступила «ПСЖ» со счетом 1:4, а в гостях сыграла вничью 1:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +444

      Hala Madrid 10 минут назад

      Без единого ЗМ и ЛЧ, да пусть остаются

      0
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      Рейтинг: +10499

      DeStar 1 час назад

      мда) попали в рабство ребятки

      3
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