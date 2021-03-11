Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар навсегда останутся у нас»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халайфи прокомментировал выход парижского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – повод для гордости. Если честно, я уже забыл, что было четыре года назад.
История останется историей, но мы сыграли великолепно и прошли великую «Барселону». Мы невероятно счастливы.
Мбаппе и Неймар – футболисты «ПСЖ», и останутся ими навсегда», – цитирует Аль-Халайфи L’Equipe.
- «ПСЖ» прошел «Барселону» в ЛЧ впервые за 26 лет.
- «Барса» дома уступила «ПСЖ» со счетом 1:4, а в гостях сыграла вничью 1:1.
Источник: L’Equipe