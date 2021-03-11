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  • Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар навсегда останутся у нас»

Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар навсегда останутся у нас»

11 марта 2021, 15:59
9

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халайфи прокомментировал выход парижского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – повод для гордости. Если честно, я уже забыл, что было четыре года назад.

История останется историей, но мы сыграли великолепно и прошли великую «Барселону». Мы невероятно счастливы.

Мбаппе и Неймар – футболисты «ПСЖ», и останутся ими навсегда», – цитирует Аль-Халайфи L’Equipe.

  • «ПСЖ» прошел «Барселону» в ЛЧ впервые за 26 лет.
  • «Барса» дома уступила «ПСЖ» со счетом 1:4, а в гостях сыграла вничью 1:1.

Источник: L’Equipe
Лига чемпионов ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (9)
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DeStar
1615469400
мда) попали в рабство ребятки
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Hala Madrid
1615472512
Без единого ЗМ и ЛЧ, да пусть остаются
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Вомбат
1615474325
Навсегда -- это на сколько лет? На два или на три? Неужели на пять?
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Cules2013
1615476164
Во-первых, товарисчу Нассеру нужно не забывать таблетки пить, а то он совсем чушь всякую начал нести. Ну да, не помнит он 6-1 на Камп Ноу. Весь мир помнит, все игроки ПСЖ об этом только и говорили перед 1/8 ЛЧ, а он бедный забыл уже) Клоунада. За это и не люблю ПСЖ, за зашкварное поведение всех - от болельщиков до президента, за неуважение к соперникам. Во-вторых, ну сколько можно эти желтушные заголовки делать. Ну что за позорище. Шейх сказал, что они "останутся игроками ПСЖ навсегда", в том смысле, в котором, например, навсегда игроком Реала останется Роналду, или Месси - Барсы, где бы они не играли. А не в том смысле, что мы до конца карьеры их никуда не отпустим. У Мбаппе контракт истекает, не захотят продать, уйдёт чуть позже свободным агентом. Неймар, по ходу, доволен в ПСЖ. Но на старости лет также может уйти, куда захочет, когда контракт истечёт.
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Hektor 84
1615480199
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
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