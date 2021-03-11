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    Cadena SER: в 2022 году Месси станет игроком «Интера» Майами

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси собирается продолжить карьеру в МЛС.

    По информации Cadena SER, аргентинец планирует в 2022 году подписать контракт с «Интером» из Майами.

    При этом пока неизвестно, где 33-летний футболист проведет следующий сезон – в «Барсе» или другом клубе.

    • В июне Месси может стать свободным агентом.
    • В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10495

      DeStar 1 час назад

      а я б на его месте поиграл еще где-то ,можно и в псж ,почему нет?

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      Рейтинг: +1072

      кто там 1 час назад

      Ну ну. Решения этого паренька столь же не постоянны как у вольной девицы, 7 пятниц на неделе)
      Так что не стоит воспринимать это всерьёз.

      Ну а если правда, то скорее всего, малолетним мессидрочерам радость, т.к. до 2022 года скорее всего останется в барсе ибо смысл на год переходить в другой европейский клуб.

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      Рейтинг: +386

      Gerecht165 > кто там 1 час назад

      ну да, то-то из-за своего непостоянства он 18 лет в одном клубе играет ))

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      Рейтинг: +1072

      кто там > Gerecht165 42 минуты назад

      Ну да. Особенно последние года, когда он начинал хандрить и «хотеть» уйти, продлевался ещё более жирный контракт и в нем сразу просыпалась нотка патриотизма)

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