Cadena SER: в 2022 году Месси станет игроком «Интера» Майами

Капитан «Барселоны» Лионель Месси собирается продолжить карьеру в МЛС.
По информации Cadena SER, аргентинец планирует в 2022 году подписать контракт с «Интером» из Майами.
При этом пока неизвестно, где 33-летний футболист проведет следующий сезон – в «Барсе» или другом клубе.
- В июне Месси может стать свободным агентом.
- В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.
Источник: Cadena SER
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