Cadena SER: в 2022 году Месси станет игроком «Интера» Майами

Капитан «Барселоны» Лионель Месси собирается продолжить карьеру в МЛС.

По информации Cadena SER, аргентинец планирует в 2022 году подписать контракт с «Интером» из Майами.

При этом пока неизвестно, где 33-летний футболист проведет следующий сезон – в «Барсе» или другом клубе.