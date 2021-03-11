Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Барселоной» и вышел в 1/4 финала

«Барселона» не смогла отыграться в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Дальше проходят парижане.
На 45+3 минуте Лионель Месси не реализовал пенальти – сейв Кейлора Наваса.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мбаппе, 31 (с пенальти); 1:1 – Месси, 37.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Верратти (Рафинья, 84), Мбаппе, Паредес, Икарди, Курзава (Диалло, 46), Дракслер (Ди Мария, 59), Флоренци (Дагба, 76), Гуйе (Перейра, 59).
«Барселона»: тер Стеген, Дест (Тринкау, 66), Бускетс (Мориба, 79), Гризманн, Месси, Дембеле (Брайтвайт, 79), Лангле, Педри (Пьянич, 79), Альба, де Йонг, Мингеса (Фирпо, 35).
Предупреждения: Курзава, 8; Гуйе, 50; Паредес, 50; Икарди, 89 – Мингеса, 25; Лангле, 30; де Йонг, 38.
Первый матч: 4:1.