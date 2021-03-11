Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Барселоной» и вышел в 1/4 финала

«Барселона» не смогла отыграться в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Дальше проходят парижане.

На 45+3 минуте Лионель Месси не реализовал пенальти – сейв Кейлора Наваса.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 31 (с пенальти); 1:1 – Месси, 37.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Верратти (Рафинья, 84), Мбаппе, Паредес, Икарди, Курзава (Диалло, 46), Дракслер (Ди Мария, 59), Флоренци (Дагба, 76), Гуйе (Перейра, 59).

«Барселона»: тер Стеген, Дест (Тринкау, 66), Бускетс (Мориба, 79), Гризманн, Месси, Дембеле (Брайтвайт, 79), Лангле, Педри (Пьянич, 79), Альба, де Йонг, Мингеса (Фирпо, 35).

Предупреждения: Курзава, 8; Гуйе, 50; Паредес, 50; Икарди, 89 – Мингеса, 25; Лангле, 30; де Йонг, 38.

Первый матч: 4:1.

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