Гвардиола: «Понимаем, насколько силен «Манчестер Юнайтед». Мы готовимся к ним»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 29-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:1). Его команда победила в 21-й игре подряд во всех турнирах.
«Рекорд? Манчестер Юнайтед» – это все, о чем мы сейчас думаем. Чемпион – «Ливерпуль», титул принадлежит им. Сейчас мы находимся в хорошей ситуации, чтобы их обойти.
Еще не разыграны 33 очка. Понимаем, насколько силен «МЮ». Мы готовимся к ним», – сказал Гвардиола.
- «Сити» уверенно лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.
- Команды проведут очную встречу 7 марта.
Источник: BBC
Зачем раньше времени слова раскидывать, всё будет своевременно и МЮ давно уже не соперник.