Гвардиола: «Понимаем, насколько силен «Манчестер Юнайтед». Мы готовимся к ним»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 29-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:1). Его команда победила в 21-й игре подряд во всех турнирах.

«Рекорд? Манчестер Юнайтед» – это все, о чем мы сейчас думаем. Чемпион – «Ливерпуль», титул принадлежит им. Сейчас мы находимся в хорошей ситуации, чтобы их обойти.

Еще не разыграны 33 очка. Понимаем, насколько силен «МЮ». Мы готовимся к ним», – сказал Гвардиола.