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    Гвардиола: «Понимаем, насколько силен «Манчестер Юнайтед». Мы готовимся к ним»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 29-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:1). Его команда победила в 21-й игре подряд во всех турнирах.

    «Рекорд? Манчестер Юнайтед» – это все, о чем мы сейчас думаем. Чемпион – «Ливерпуль», титул принадлежит им. Сейчас мы находимся в хорошей ситуации, чтобы их обойти.

    Еще не разыграны 33 очка. Понимаем, насколько силен «МЮ». Мы готовимся к ним», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» уверенно лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.
    • Команды проведут очную встречу 7 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2403

      Oldtrafford83 51 минуту назад

      Сити без пяти минут чемпион,надеюсь получится в воскр это ненадолго отсрочить) Но сегодня нужно обыгрывать КП для начала)

      0
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      Рейтинг: +11366

      Cules2013 7 часов назад

      Если Сити вдруг резко не посыплется, то станет чемпионом досрочно.

      1
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      Рейтинг: +1695

      LOKOfanatik19 > Cules2013 4 часа назад

      Мне показалось или ты сказал что, масло из молока делается....

      0
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      Рейтинг: +10462

      DeStar > Cules2013 2 часа назад

      Да уже можно имя клуба на кубке выбивать

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