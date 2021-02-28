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  • Промес: «Спартак» четыре матча не забивает – это никуда не годится. Наше ДНК – атакующий футбол»

Промес: «Спартак» четыре матча не забивает – это никуда не годится. Наше ДНК – атакующий футбол»

28 февраля 2021, 17:47
22

Атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Это четвертое подряд поражение москвичей в официальных встречах.

«Насколько хороша сыгранность между игроками после смены тактики? Мне тяжело говорить, ведь я знаю только эту схему. Но после перерыва мы перешли на другую схему – в пять защитников, показалось, что так ребятам было удобнее, мы стали давить и соперник получил удаление. Может, нам стоит обсудить всей командой, как нам комфортнее играть.

Я не знаю, я здесь новенький, но ДНК «Спартака» – атакующий футбол и контроль матча. Для меня не важно, какая схема, важно быть сфокусированным на мяче. Но посмотрите, сколько раз мы пробили в створ – не так уж и много! Мы ничего не забили в последних четырeх матчах – это никуда не годится. Если ты не забиваешь, то невозможно побеждать. Надо начинать забивать. Все расстроены, но ничего ещe не закончено. Все знают, что мы можем играть лучше.

Поле сегодня было не лучшего качества, но обе команды были в равных условиях. По поводу судейства не хочу много говорить, та красная карточка повлияла на исход матча. Мы могли еe избежать, ненужный был фол. Но, несмотря на это, мы сегодня не выложились до конца. Не сделали всe, что от нас зависит. Особенно в атаке, у «Рубина» было три момента, и они забили два гола. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если мы хотим чего-то добиться, нужно сделать шаг вперeд и только тогда будет результат», – сказал Промес.

  • «Спартак» вернул Промеса на этой неделе за 8,5 миллиона евро.
  • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
  • Промес брал со «Спартаком» РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Рубин Промес Квинси
Комментарии (22)
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alefreddy
1614524625
с таким футболом или отсутствием его только за пятерку цепляться
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JTherry
1614525304
у Рубина было 3 момента, а у Спартака - всего один, и тот с офсайдом... без ударов по воротам играет Спартак, а без них - откуда голам взяться?
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DOCTOR PENALTY
1614527118
П*здишь ты, Квинси, красиво, а когда играть начнёшь так же?
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derrik2000
1614528358
Из Телеграм-канала "Спартак-inside": "Если бы Тедеско ушёл сам без неустойки, то остался бы кумиром а ля Тутти Аванти. Теперь пусть хлебает полной ложкой. Правильно оставили". От себя добавлю, что а мы хлебаем уже да-а-а-авно из-за этого недоделыша - попрыгунчика..
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derrik2000
1614532030
С Телеграм-канала: "Лучшими игроками у "Спартака" по версии Instat были - Мозес, Жиго, Максименко, Айртон и Промес". Очень посмешило о Мозесе, Айртоне и Жиго. )))))))))))))))))
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A.l.e.x.777
1614532569
Всё верно сказал. Столько ударов наносится в створ ворот, что краснодар может вратаря на полевого игрока менять смело. Спасибо тедеске, эксперементатор хренов. Команда не знает как забивать. Могут только бегать от штрафной до штрафной. Очередной сезон в топку. Готовимся к юбилею, главное с таким руководством и тренерами не вылететь.
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mamba9090909
1614533465
Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами» -------------------------------------------------------------- Придётся тебе до седых волос играть в Спартаке.))
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САДЫЧОК
1614533954
Джикия как дерево в первом голе стоял , а во втором отворачивался от мяча как школьник ! Джикия-это Днище !
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zigbert
1614536374
Хорошо если извлечете урок из этой игры.
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paracetamol
1614543278
«Спартак» четыре матча не забивает... Ну а ты где был, чего не забил ни одного сегодня?
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