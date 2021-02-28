Промес: «Спартак» четыре матча не забивает – это никуда не годится. Наше ДНК – атакующий футбол»

Атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Это четвертое подряд поражение москвичей в официальных встречах.

«Насколько хороша сыгранность между игроками после смены тактики? Мне тяжело говорить, ведь я знаю только эту схему. Но после перерыва мы перешли на другую схему – в пять защитников, показалось, что так ребятам было удобнее, мы стали давить и соперник получил удаление. Может, нам стоит обсудить всей командой, как нам комфортнее играть.

Я не знаю, я здесь новенький, но ДНК «Спартака» – атакующий футбол и контроль матча. Для меня не важно, какая схема, важно быть сфокусированным на мяче. Но посмотрите, сколько раз мы пробили в створ – не так уж и много! Мы ничего не забили в последних четырeх матчах – это никуда не годится. Если ты не забиваешь, то невозможно побеждать. Надо начинать забивать. Все расстроены, но ничего ещe не закончено. Все знают, что мы можем играть лучше.

Поле сегодня было не лучшего качества, но обе команды были в равных условиях. По поводу судейства не хочу много говорить, та красная карточка повлияла на исход матча. Мы могли еe избежать, ненужный был фол. Но, несмотря на это, мы сегодня не выложились до конца. Не сделали всe, что от нас зависит. Особенно в атаке, у «Рубина» было три момента, и они забили два гола. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если мы хотим чего-то добиться, нужно сделать шаг вперeд и только тогда будет результат», – сказал Промес.