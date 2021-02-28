Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Промес: «Спартак» четыре матча не забивает – это никуда не годится. Наше ДНК – атакующий футбол»

    Атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Это четвертое подряд поражение москвичей в официальных встречах.

    «Насколько хороша сыгранность между игроками после смены тактики? Мне тяжело говорить, ведь я знаю только эту схему. Но после перерыва мы перешли на другую схему – в пять защитников, показалось, что так ребятам было удобнее, мы стали давить и соперник получил удаление. Может, нам стоит обсудить всей командой, как нам комфортнее играть.

    Я не знаю, я здесь новенький, но ДНК «Спартака» – атакующий футбол и контроль матча. Для меня не важно, какая схема, важно быть сфокусированным на мяче. Но посмотрите, сколько раз мы пробили в створ – не так уж и много! Мы ничего не забили в последних четырeх матчах – это никуда не годится. Если ты не забиваешь, то невозможно побеждать. Надо начинать забивать. Все расстроены, но ничего ещe не закончено. Все знают, что мы можем играть лучше.

    Поле сегодня было не лучшего качества, но обе команды были в равных условиях. По поводу судейства не хочу много говорить, та красная карточка повлияла на исход матча. Мы могли еe избежать, ненужный был фол. Но, несмотря на это, мы сегодня не выложились до конца. Не сделали всe, что от нас зависит. Особенно в атаке, у «Рубина» было три момента, и они забили два гола. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если мы хотим чего-то добиться, нужно сделать шаг вперeд и только тогда будет результат», – сказал Промес.

    • «Спартак» вернул Промеса на этой неделе за 8,5 миллиона евро.
    • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
    • Промес брал со «Спартаком» РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 17:47
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 1 марта, 03:46

      Автобус - вот ваше днк!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 23:14

      «Спартак» четыре матча не забивает... Ну а ты где был, чего не забил ни одного сегодня?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert 28 февраля, 21:19

      Хорошо если извлечете урок из этой игры.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11710

      JTherry > zigbert 1 марта, 09:29

      как справедливо заметил Уткин, чемпионат РПЛ проигрывается - стоит только зениту оступиться, как тут же проигрывают прямые конкуренты...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert > JTherry 1 марта, 14:18

      Как специально проиграли. И эта ничья Зенита еще больше сделала разрыв.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11710

      JTherry > zigbert 1 марта, 15:59

      вышли на игру с шапкозакидательским настроем, будто им на "блюдечке с золотой каемочкой" должны победу преподнести... дебилизм рулит!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert > JTherry 1 марта, 16:10

      Борьбы было много а вот на счет красивых комбинаций, совсем не получилось. Была такая возможность приблизится к лидеру. При всем уважении к Рубину, такие команды надо обыгрывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК 28 февраля, 20:39

      Джикия как дерево в первом голе стоял , а во втором отворачивался от мяча как школьник ! Джикия-это Днище !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1959

      Валерий2705 > САДЫЧОК 28 февраля, 22:51

      Он таким был, есть и будет. Он потрындеть горазд, вот это прям его.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11710

      JTherry > САДЫЧОК 1 марта, 09:25

      Джикия снизил требования к себе и к тренировкам, все показатели его активности на поле резко пошли вниз... связано это с участившимся посещением клубов и ресторанов с борцами с Кавказа или еще с чем-то, не знаю, но деградация - налицо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 28 февраля, 20:31

      Промес: «Уйду из «Спартака» только тогда, когда мы снова станем чемпионами»
      --------------------------------------------------------------
      Придётся тебе до седых волос играть в Спартаке.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      A.l.e.x.777 28 февраля, 20:16

      Всё верно сказал. Столько ударов наносится в створ ворот, что краснодар может вратаря на полевого игрока менять смело. Спасибо тедеске, эксперементатор хренов. Команда не знает как забивать. Могут только бегать от штрафной до штрафной. Очередной сезон в топку. Готовимся к юбилею, главное с таким руководством и тренерами не вылететь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14255

      derrik2000 28 февраля, 20:07

      С Телеграм-канала:

      "Лучшими игроками у "Спартака" по версии Instat были - Мозес, Жиго, Максименко, Айртон и Промес".

      Очень посмешило о Мозесе, Айртоне и Жиго. )))))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11710

      JTherry > derrik2000 28 февраля, 21:41

      КБ-телега не права: Мозес - забили гол после его "паса" Деспоту; Жиго - постоянно оставлял свою зону пустой, из его зоны забиты оба гола; Максименко - отбил мяч перед собой, и получил второй гол от Деспота; Айртон - ни одного точного паса вперед, точные пасы лишь поперек поля (82%), постоянно шел в обыгрыш, и ни разу не выиграл, не успевал вернуться в свою зону... всем - двойки!((( впечатление от игры - зимой отдыхали в Дубае, а не наигрывали состав; эмоции от игры - кошмар!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26770

      oyabun > JTherry 1 марта, 08:58

      Отлично разобрано. Спасибо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9128

      Литейный4 28 февраля, 19:36

      Свинси Промяс перешел, чтобы звиздеть в интервью и попутно обувать свиней за бестолковую беготню по полю. Гыгыгы

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14255

      derrik2000 28 февраля, 19:05

      Из Телеграм-канала "Спартак-inside":

      "Если бы Тедеско ушёл сам без неустойки, то остался бы кумиром а ля Тутти Аванти. Теперь пусть хлебает полной ложкой. Правильно оставили".


      От себя добавлю, что а мы хлебаем уже да-а-а-авно из-за этого недоделыша - попрыгунчика..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26770

      oyabun > derrik2000 28 февраля, 19:49

      В том то и дело что вместе с Тедеско дерьмо хлебаем и мы. Только немец при этом еще и хорошую ЗП получает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 18:45

      П*здишь ты, Квинси, красиво, а когда играть начнёшь так же?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 28 февраля, 19:07

      Да он сегодня в атаке Спартака был, пожалуй, лучшим, даже не смотря на то, что рядом фуфлыжники в к-б футболках бегали.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru