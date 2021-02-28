Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. «Крылья Советов» в гостях победили «Нижний Новгород», «Спартак-2» с Рошей сыграл вничью с «Динамо» Бр и другие результаты

ФНЛ. «Крылья Советов» в гостях победили «Нижний Новгород», «Спартак-2» с Рошей сыграл вничью с «Динамо» Бр и другие результаты

28 февраля 2021, 01:28
2

В матче лидеров ФНЛ сильнее оказались «Крылья Советов». «Нижний Новгород» опустился на второе место.

«Спартак-2» дома сыграл вничью с «Динамо» из Брянска. «Чайка» в дебютном официальном матче под руководством Сергея Ташуева разгромила «Шинник».

Первенство ФНЛ. 27-й тур

Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ежов, 77.

Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Локтионов, 5; 0:2 – Погосов, 36; 0:3 – Юсупов, 56; 1:3 – Лескано, 62; 1:4 – Агаларов, 73.

Оренбург – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Разборов, 17; 1:1 – Козлов, 30; 1:2 – Дмитриев, 57.

Удаления: Сиваков, 90+4 – нет.

Алания (Владикавказ) – Томь (Томск) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Хосонов, 14; 1:1 – Кривцов, 15; 2:1 – Хубулов, 57 (с пенальти); 2:2 – Симонян, 74; 2:3 – Пенчиков, 90+3.

Удаления: Засеев, 41 (вторая ж.к.) – нет.

Велес (Москва) – Акрон (Тольятти) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ботака-Иобома, 53; 1:1 – Гогричиани, 88.

Иртыш (Омск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кленкин, 14; 0:2 – Юшин, 54; 1:2 – Стефанович, 58.

Спартак-2 (Москва) – Динамо (Брянск) – 0:0

Текстильщик (Иваново) – Чертаново (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сысуев, 71.

Чайка (Песчанокопское) – Шинник (Ярославль) – 5:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Хозин, 9; 2:0 – Алейников, 11; 3:0 – Умаев, 25; 3:1 – Самодин, 28; 4:1 – Кулишев, 43; 5:1 – Хозин, 64.

Торпедо (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

Балтика (Калининград) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Казаев, 52; 2:0 – Гелоян.

Удаления: нет – Корнюшин, 80 (вторая ж.к.).

Календарь первенства ФНЛ

Турнирная таблица первенства ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Енисей Волгарь Оренбург Факел Алания Томь Велес Акрон Иртыш Нефтехимик Нижний Новгород Крылья Советов Спартак-2 Спартак Динамо Бр Текстильщик Чертаново Чайка Шинник Торпедо СКА-Хабаровск Балтика Краснодар-2 Краснодар Роша Педро
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1614598144
Текстильщик, красавцы!!! Важную победу одержали!
Ответить
Sviro
1615035944
КрыСоветы набирают ход! Так держать!
Ответить
Главные новости
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
8
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+