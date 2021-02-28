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    ФНЛ. «Крылья Советов» в гостях победили «Нижний Новгород», «Спартак-2» с Рошей сыграл вничью с «Динамо» Бр и другие результаты

    В матче лидеров ФНЛ сильнее оказались «Крылья Советов». «Нижний Новгород» опустился на второе место.

    «Спартак-2» дома сыграл вничью с «Динамо» из Брянска. «Чайка» в дебютном официальном матче под руководством Сергея Ташуева разгромила «Шинник».

    Первенство ФНЛ. 27-й тур

    Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ежов, 77.

    Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Локтионов, 5; 0:2 – Погосов, 36; 0:3 – Юсупов, 56; 1:3 – Лескано, 62; 1:4 – Агаларов, 73.

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Разборов, 17; 1:1 – Козлов, 30; 1:2 – Дмитриев, 57.

    Удаления: Сиваков, 90+4 – нет.

    Алания (Владикавказ) – Томь (Томск) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хосонов, 14; 1:1 – Кривцов, 15; 2:1 – Хубулов, 57 (с пенальти); 2:2 – Симонян, 74; 2:3 – Пенчиков, 90+3.

    Удаления: Засеев, 41 (вторая ж.к.) – нет.

    Велес (Москва) – Акрон (Тольятти) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ботака-Иобома, 53; 1:1 – Гогричиани, 88.

    Иртыш (Омск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кленкин, 14; 0:2 – Юшин, 54; 1:2 – Стефанович, 58.

    Спартак-2 (Москва) – Динамо (Брянск) – 0:0

    Текстильщик (Иваново) – Чертаново (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сысуев, 71.

    Чайка (Песчанокопское) – Шинник (Ярославль) – 5:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Хозин, 9; 2:0 – Алейников, 11; 3:0 – Умаев, 25; 3:1 – Самодин, 28; 4:1 – Кулишев, 43; 5:1 – Хозин, 64.

    Торпедо (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

    Балтика (Калининград) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Казаев, 52; 2:0 – Гелоян.

    Удаления: нет – Корнюшин, 80 (вторая ж.к.).

    Календарь первенства ФНЛ

    Турнирная таблица первенства ФНЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 01:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 14:29

      Текстильщик, красавцы!!! Важную победу одержали!

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