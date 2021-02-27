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  • ЭСК РФС единогласно поддержала решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо»

ЭСК РФС единогласно поддержала решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо»

27 февраля 2021, 15:19
31

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела запрос от «Спартака» с просьбой дать оценку решению арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти за игру рукой Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

«Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

  • «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 0:2.
  • Пенальти было назначено на 15-й минуте матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Спартак Левников Кирилл
Комментарии (31)
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slavа0508
1614429241
Дебилизм,,,В УЕФА по этому поводу всё ясно растолковано,мяч попадает в рукав футболки плечо,,,ниже рукава футболки,рука,,,,но у нас свои правила,,,,
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SpartakFirst064
1614429674
Дело не проигрыше Спартака,а в том что делают из нас идиотов,до этого случая рукав короткой футболки считался плечом,а сейчас вдруг стало по другому,Да напишите тогда правила на оф сайте РФС,что бы все знали какие у нас правила,Ведь то что рекомендует УЕФА для наших не указ,,,
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Боцман59rus
1614429679
А медальку дали?
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nik55
1614430412
ЭСК РФС----бомжи рулят
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derrik2000
1614431311
Момент спорный. Очень спорный. Принимаю как есть. Тем более, что ИГРЫ со стороны тех, кто выступал в этом матче в форме Спартака, я ВЕСЬ матч так и не увидел. Значит, всё справедливо. Динамо хотело победы больше. Её и получило.
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Томик
1614431906
Жду когда Дзюба забьёт "рукавом футболки" и всем нам объяснят, что "это другое".
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ilichkadr
1614432110
Ещё бы не поддержали. Не поддержка своих равносильна сознательному накладыванию помёта в собственные карманы.
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filosof sparty
1614435551
Я готов принять это решение, ибо там 50 на 50, но дайте чёткое пояснение, чтобы в дальнейшем споров не возникало. А то у меня впечатление, что совсем скоро аналогичный эпизод будет трактоваться абсолютно противоположно
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A.l.e.x.777
1614437372
Если бы так бомжи сыграли, то пенальти не было бы 100%.
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NewLife
1614450179
Не должен Левников старший руководить ЭСК, если его сынишка судит РПЛ. Это конфликт интересов и вопрос к руководству РФС, которым, кстати, руководит глава компании, которой принадлежит один из клубов РПЛ. То есть конфликт интересов на конфликте интересов сидит и конфликтом интересов погоняет. Такое бл@ство возможно только там, где спортивный принцип не действует, и на судьбу российского футбола его руководству наплевать, а начальников устраивает их незыблемое положение.
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