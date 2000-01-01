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    ЭСК РФС единогласно поддержала решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо»

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела запрос от «Спартака» с просьбой дать оценку решению арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти за игру рукой Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

    «Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    • «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 0:2.
    • Пенальти было назначено на 15-й минуте матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии20
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      Рейтинг: +10075

      ilichkadr 39 минут назад

      Ещё бы не поддержали. Не поддержка своих равносильна сознательному накладыванию помёта в собственные карманы.

      1
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      Рейтинг: +4981

      Томик 43 минуты назад

      Жду когда Дзюба забьёт "рукавом футболки" и всем нам объяснят, что "это другое".

      3
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      ...
      Рейтинг: +10075

      ilichkadr > Томик 37 минут назад

      Ждать осталось не долго. Подобное случится уже сегодня с Ростовом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14181

      derrik2000 52 минуты назад

      Момент спорный.
      Очень спорный.
      Принимаю как есть.
      Тем более, что ИГРЫ со стороны тех, кто выступал в этом матче в форме Спартака, я ВЕСЬ матч так и не увидел.
      Значит, всё справедливо.
      Динамо хотело победы больше.
      Её и получило.

      2
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      Рейтинг: +15866

      vladimir-7 55 минут назад

      В анатомии есть плечо и есть плечевая кость, а рукав футболки может быть
      разной длины: короткой, средней и длинной.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14181

      derrik2000 > vladimir-7 47 минут назад

      "рукав футболки может быть
      разной длины: короткой, средней и длинной."

      Как прочитал, сразу вспомнил анекдот "из юности":

      "Чапаев и Петька идут по полю. Вдруг Петьке захотелось "по-большому".
      Присел Петька, тужится, а Чапай дальше пошёл.
      Тут Петька кричит:
      - "Василь Иваныч, а у тебя бумажка какая-нибудь есть?

      Чапаев:
      - А у тебя что, Петька, майка короткая???"

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      Рейтинг: +5506

      nik55 1 час назад

      ЭСК РФС----бомжи рулят

      0
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      Рейтинг: +586

      xakep01 1 час назад

      Если бы спартак играл с зенитом, цска, локо, не важно, и не дали бы такой пенальти в их пользу, щас бы столько визга было, что у нас судят неправильно, двойные стандарты

      1
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      Рейтинг: +4981

      Томик > xakep01 44 минуты назад

      Не верные условия. Если бы плечо Мозеса было бы плечом Ракицкого, то показали бы несколько жёлтых игрокам Динамо и выгнали их тренера.

      0
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      Рейтинг: +586

      xakep01 > Томик 34 минуты назад

      Плечо ракицкого? ты о чем?

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      Рейтинг: +6545

      KPCCSPB > Томик 14 минут назад

      Ты наверное забыл, как на Малкоме не дали явный пенальти в матче с Динамо в Москве, а потом такой же фол был на Соболеве в матче с Ротором, и там поставили этот пенальти, но на Малкоме нарушение было явное, а соболь нырнул для левой пенки, и вы тогда победили, а Зенит проиграл. Где ты тогда был со своей объективностью, что Зенит всё купил?????

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      Рейтинг: +4981

      Томик > KPCCSPB 5 минут назад

      Зачем тут столько бреда накидал? Кто такой Малком вообще? Я должен его знать?

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      Рейтинг: +4981

      Томик > xakep01 4 минуты назад

      Рука Ракицкого - не рука. Это всем известно. А плечо тем более. Что непонятно? Из букв информация в голове не складывается? Так это ко мне не по адресу. Это Вам к доктору надо.

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      Рейтинг: +6545

      KPCCSPB > Томик 57 секунд назад

      Это игрок из топ клуба, а не голландский неликвид, напрягись. И где бред то? Ты пишешь х у е т у про Ракицкого , я тебе пример привёл, ты заднюю даёшь, делая вид, что не понимаешь о чем я. Зачем тогда провоцируешь тут людей сидишь?

      0
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      Рейтинг: +20760

      Боцман59rus 1 час назад

      А медальку дали?

      2
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      Рейтинг: +17

      SpartakFirst064 1 час назад

      Дело не проигрыше Спартака,а в том что делают из нас идиотов,до этого случая рукав короткой футболки считался плечом,а сейчас вдруг стало по другому,Да напишите тогда правила на оф сайте РФС,что бы все знали какие у нас правила,Ведь то что рекомендует УЕФА для наших не указ,,,

      6
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      Рейтинг: -1334

      Аденн 1 час назад

      пи д ерский прядкин рулит как считает нужным. Потому Россия в таблице коэффициентов через перу лет будет во второй десятке. Стыдно за этого гавнюка и помойный бЗенит.

      6
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      Рейтинг: +17351

      slavutiq70 1 час назад

      Дебилизм,,,В УЕФА по этому поводу всё ясно растолковано,мяч попадает в рукав футболки плечо,,,ниже рукава футболки,рука,,,,но у нас свои правила,,,,

      7
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