ЭСК РФС единогласно поддержала решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела запрос от «Спартака» с просьбой дать оценку решению арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти за игру рукой Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

«Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.