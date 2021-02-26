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    Marca: «Барселона» сама предложила Месси условия контракта на 555 миллионов

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси пока не принял решение о своем будущем.

    По информации Marca, приоритет для аргентинца – не деньги, а амбициозный спортивный проект. Если новый президент каталонского клуба гарантирует форварду, что команда вернется в борьбу за все трофеи, то он, вероятно, останется.

    Что касается действующего контракта на общую сумму 555 миллионов евро, то Месси не требовал такие условия. Многие пункты из соглашения «Барса» предложила сама.

    • Нападающий может в июне 2021 года стать свободным агентом.
    • В текущем сезоне Месси забил 23 гола и сделал восемь ассистов в 31 матче.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5803

      серега кашин 1 час назад

      просто ему и его представителям все было мало и они у барсы требовали все больше и больше и в итоге и набежала такая сумма

      0
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      Рейтинг: +6341

      Старикан 1 час назад

      Как-то не представляю Барсы без Месси... Очень жаль если уйдёт!

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