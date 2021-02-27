Marca: «Барселона» сама предложила Месси условия контракта на 555 миллионов

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пока не принял решение о своем будущем.

По информации Marca, приоритет для аргентинца – не деньги, а амбициозный спортивный проект. Если новый президент каталонского клуба гарантирует форварду, что команда вернется в борьбу за все трофеи, то он, вероятно, останется.

Что касается действующего контракта на общую сумму 555 миллионов евро, то Месси не требовал такие условия. Многие пункты из соглашения «Барса» предложила сама.